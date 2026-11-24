Com um time reserva e vários jogadores da base, o Palmeiras foi até a Arena Condá em jogo com pouco público (4.791) enfrentar a Chapecoense e se deu mal. Afinal, com uma equipe desentrosada e cometendo falhas infantis, perdeu para a lanterna do Brasileirão por 3 x 0.

O jogo abriu a penúltima rodada (37ª) do campeonato e contou com uma série de homenagens aos dez anos do acidente aéreo de Medellín, que matou 71 pessoas, dizimando quase todo o time da Chape, que disputaria a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Camilo e Max Alves marcaram no primeiro tempo e Miguel Carvalho ampliou no fim do segundo tempo. Foi a maior vitória da Chape e a apenas a sua quarta na competição.

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O Verdão entrou com um mistão, já que o jogo era mero amistoso, pois o time perdeu o título para o Flamengo por antecipação, mas não deixa mais o segundo lugar, mesmo parado nos 74 pontos. Assim, todo o foco está na final da Libertadores, no próximo sábado, em Montevidéu, com os titulares ganhando um descanso. Já a Chapecoense, mesmo com a vitória que a levou aos 24 pontos, não largou o último lugar. Mas, neste seu último jogo em casa na competição, sai feliz por ser algoz de paulistas. Afinal, das cinco vitórias, quatro foram contra os quatro grandes de São Paulo.

O jogo teve várias homenagens antes de a bola rolar. Mas, assim que começou, a falta de entrosamento da equipe que Abel Ferreira escalou ficou evidente aos cinco minutos. O marfinense Koné (de 18 anos e da base da seleção africana) ganhou a chance de ser um dos três zagueiros no esquema 3-4-3, mas devolveu mal a bola para Luís Pacheco. Este se esticou, mas não conseguiu dominá-la. Giovanni Augusto aproveitou para fazer o desarme e lançar Camilo, que chutou sem chance para Marcelo Lomba e fez seu primeiro gol com a camisa da Chape.

O Verdão seguia falhando na marcação. O segundo gol quase saiu com Túlio Eduardo, por sorte. O atacante invadiu a área e chutou na rede pelo lado de fora. Contudo, aos 31, em nova jogada pela esquerda, Max Alves ampliou para o time da casa.

O Palmeiras só começou a entrar no jogo na etapa final, construindo chances claras de gol, como um chute de Fabiano e uma cabeçada de Larsson, ambas raspando a trave.

A etapa final foi marcada por ótimas chances para os dois lados. O Palmeiras, jogando no 4-4-2, já que o zagueiro Koné saiu e entrou o camaronês Miguel Bilong, começou a acumular chances. Felipe Anderson chutou três vezes, todas para que a zaga afastasse. Larson quase marcou de cabeça. Belé obrigou Matheus Aurélio a fazer uma grande defesa e um milagre em chute de Miguel Bilong. Heittor também desperdiçou uma oportunidade.

Mas as duas chances mais claras foram da Chape. Em uma delas, Giovanne Augusto partiu do meio de campo, driblando cinco marcadores, o último na área, e chutou para uma grande defesa de Léo. O goleiro palmeirense também salvou com o pé um chute à queima-roupa de Bruno Tubarão, que ainda bateu no travessão. Mas, aos 44, a Chape fez o terceiro gol. Rubens invadiu a área pela direita e chutou na trave direita de Marcelo Lomba e correu a linha do gol, voltando para Rubens. Este apenas rolou para o chute certeiro de Miguel Carvalho.

CHAPECOENSE 3X 0 PALMEIRAS

37ª rodada do Campeonato Brasileiro-2026

Data: 24/11/2026

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Público: 4.791

Renda: R$ 340.600,00

Gols: Camilo, 5’/1ºT (1-0); Max Alves, 31’/1ºT (2-0); Miguel Carvalho, 44’/2ºT (3-0)



CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Kauan Faria, Eduardo Doma e Vitor Caetano; Heitor, Camilo (Rubens, 33’/2ºT), David Antunes (Miguel Carvalho, 41’/2ºT), Max Alves, Giovanni Augusto (Bruno Tubarão, 33’/2ºT) e Bruno Pacheco (Fernando, 33’/2ºT); Túlio Eduardo (Marcinho, 20’/2ºT). Técnico: Vinicius Bergantin



PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Emiliano Martínez, Koné (Miguel Bilong, Intervalo) e Benedetti; Felipe Anderson, Luis Pacheco (Coutinho, 24’/2ºT), Larson e Khellven; Erick Belé (Geovane, 24’/2ºT), Heittor (Victor Gabriel, 33’/2ºT) e Fabiano. Técnico: Abel Ferreira



Árbitro: Lucas Casgrande (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Camilo, Bruno Pacheco (CHA); Miguel Bilong (PAL)