O Vasco ainda terá mais dois jogos para o final do Campeonato Brasileiro e o objetivo é conquistar 100% dos pontos. Após derrota para o RB Bragantino, a equipe carioca quer vencer os dois duelos finais no torneio.

Além disso, existe a remota chance da equipe terminar a competição na sétima ou oitava colocação, o que pode assegurar uma vaga na Copa Libertadores. Isto porque, se o Grêmio for rebaixado e o Palmeiras vencer o torneio continental atual, abrem mais duas vagas.

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Neste momento, o Cruz-Maltino é o 10º colocado com 47 pontos, quatro a menos que o Atlético-MG, sétimo colocado. O Galo, inclusive, é o próximo rival no domingo (29), na Arena MRV.

Entretanto, a equipe carioca ainda precisa torcer pelo Corinthians nesta quarta-feira (25), já que o Atlético encara o time paulista. Se vencer, por exemplo, a sétima colocação não será mais possível já que os mineiros chegarão aos 54 pontos e o Vasco só pode acabar com 53.

Vasco foca na Sul-Americana

O oitavo colocado é o RB Bragantino com 50 pontos e o Santos tem a mesma pontuação. Para terminar nesta posição, o Cruz-maltino precisa secar os dois rivais na reta final.

Além disso, se não conseguir ir para a Libertadores, o foco é vaga na Copa Sul-Americana. Neste momento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a equipe carioca possui 97,7% de probabilidades de classificação.

O Vasco é uma equipe que quer ganhar todas as semanas, pelo menos enquanto eu estiver aqui vou pedir isso, que seja uma equipe competitiva e que respeite todos os adversários. Essa é nossa obrigação para uma equipe que quer ganhar mais vezes. Mas isso são só palavras. Mas há o sentimento que te passei. Temos que ficar chateados quando não ganhamos, explicou Pedro Emanuel.