Pré-lançamento da marca da Copa Feminina 2027 contou com Formiga e diversas personalidades - (crédito: Foto: Divulgação / Ministério do Esporte)

O Governo Federal deu um passo simbólico rumo ao Mundial na noite desta terça-feira (24), em Brasília. Durante um evento fechado no Palácio Itamaraty, autoridades apresentaram o pré-lançamento da marca própria do Brasil para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A cerimônia reuniu representantes da Fifa, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das oito cidades-sede. Além disso, o evento contou com a presença ilustre da ex-jogadora Formiga, recordista histórica de participações em Mundiais.

Com o slogan "A Copa mais brasileira do mundo", a nova identidade visual complementa a marca oficial da Fifa. Inclusive, o portal oficial do Governo Federal já está no ar com o lema "Futebol que transforma". Na manhã desta quarta-feira (25), a gestão federal realizará o lançamento oficial para o grande público. Na ocasião, o país conhecerá a campanha publicitária nacional e o jingle oficial, que mistura funk, passinho e piseiro ao som do refrão "Ela é brasileira!".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Identidade da Fifa e o conceito visual da Copa do Mundo Feminina

Enquanto o Governo Federal aposta na brasilidade para mobilizar a torcida, a identidade global já havia surgido em janeiro, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a Fifa apresentou um emblema que une as letras M e W, remetendo a mulher e mundo. Assim, as letras formam um losango que desenha um campo de futebol com o troféu ao centro. Paralelamente, o slogan "Vai ser épico" ganhou uma identidade sonora inspirada na herança afro-brasileira.

Dessa forma, as duas frentes de comunicação atuarão juntas para promover a primeira Copa do Mundo Feminina da América do Sul. Afinal, a aprovação dessa marca adicional pela entidade máxima reforça o peso institucional do torneio no calendário nacional.

Datas da competição e início da venda de ingressos

Dentro das quatro linhas, o Mundial feminino ocorrerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Ao todo, 32 seleções disputarão 64 partidas em oito capitais brasileiras. Nesse sentido, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo receberão os jogos.

Por fim, os torcedores já têm data marcada para garantir seus lugares nas arquibancadas. A primeira fase de venda de ingressos começa no dia 1º de dezembro de 2026, às 10h (horário de Brasília). Os interessados poderão comprar as entradas exclusivamente pelo site da Fifa, com valores a partir de R$ 30.