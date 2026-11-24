Belinha assinou contrato com o Corinthians em fevereiro e se emocionou ao lembrar da formação no projeto Rede Gol, em Candangolândia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Seleção Brasileira Sub-17 tem a carinha do Distrito Federal. Entre as 30 jogadoras convocadas pela técnica Rilany Silva para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Região Serrana do Rio, está Clara Izabela, a Belinha, de 16 anos. Brasiliense, a meio-campista percorreu os campos da capital, passou por Cresspom e Legião, conquistou espaço no Corinthians e ganha a oportunidade de vestir a camisa verde-amarela.

A convocação representa mais um capítulo de uma trajetória construída nas categorias de base. Antes de chegar ao futebol paulista, Belinha teve experiências importantes na capital. Em 2024, defendeu o Cresspom e vestiu a camisa do Legião, clube pelo qual ganhou projeção nas competições de formação da Federação de Futebol do DF.

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No Candangão Sub-17 de 2024, por exemplo, deixou a marca dela logo na rodada de abertura, ao balançar a rede na vitória do Legião por 3 x 2 sobre o Cresspom. Na edição seguinte, continuou participando da campanha legionária e figurou entre as principais goleadoras do elenco, com cinco gols na competição doméstica.

O desempenho abriu caminho para um novo desafio. Em 2026, Belinha chegou ao Corinthians para defender as categorias de base. Na equipe paulista, deu sequência ao processo de desenvolvimento e ampliou a experiência em um dos principais ambientes de formação do futebol feminino do país.

"É uma convocação para dar um norte de perfis de jogadoras que podem agregar ao grupo que continuam como Sub-17 e já têm vivência no mundial e continental. Eu sei quais características precisamos e o nível de exigência para que elas sejam competitivas, principalmente no mundial. O objetivo é dar continuidade ao trabalho para o sul-americano e a Copa do Mundo com as que já vivenciaram os torneios" Rilany Silva, técnica da Seleção Sub-17

A trajetoria de Belinha ganha uma dimensão maior. A brasiliense está entre as 30 atletas chamadas por Rilany Silva para uma semana de observação e treinamentos, de 8 a 15 de dezembro. A atividade na Granja Comary será a última da Seleção Sub-17 em 2026 e faz parte da preparação para o próximo ciclo da categoria.

A lista reúne jogadoras de diferentes clubes e regiões do país. O Corinthians, além de Belinha, terá Nara Macedo e Mari Marques entre as representantes.

Rede Gol

A convocação também valoriza o trabalho de formação realizado no Distrito Federal. Iniciativas como a Rede Gol, ligada ao Instituto Elas Transformam, no campo sintético da Praça do Bosque da Candangolândia, integram o cenário de desenvolvimento do futebol feminino local, criando oportunidades para meninas e adolescentes. É nesse ambiente de formação que histórias como a de Belinha ajudam a mostrar o potencial esportivo da capital.

Quando assinou contrato com o Corinthians, Belinha se emocinou nas redes sociais em 9 de fevereiro:

"Hoje, eu começo um novo capítulo na minha vida indo pro Corinthians, mas antes disso eu precisava agradecer ao redegol. Foi minha base, meu aprendizado, meu apoio nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Foi aí que eu cresceu como atleta e como pessoa. Cada treino, cada jogo, cada conversa vai ficar guardada comigo pra sempre. Obrigada por acreditarem em mim, por meia apoiarem e por fazeremo parte da minha história. Levo cada um comign nessa nova fase" Belinha, meia do Corinthians e da Seleção

Da iniciação nos campos brasilienses à estrutura de um gigante nacional, Belinha percorreu etapas importantes até receber o chamado da Seleção. Agora, terá a oportunidade de mostraro futebol com a camisa do Brasil — e levar um pouco do DF para a Granja Comary.



As convocadas

Goleiras

Anna Clara - Internacional

Kauane - Flamengo

Catarina Forjaz - SESI Limeira

Giovana Aragão - São Paulo

Mavi Engelmann - Grêmio

Defensoras

Adrielli Teles - Ferroviária

Beatriz Sales - Flamengo

Julia Souza - Internacional

Isabela Duarte - Santo André

Kemilly Souza - Palmeiras

Kerolly Araújo - Cruzeiro

Meio-campistas

Emily Bonifácio - Santos

Caroline Almeida - Cruzeiro

Clara Izabela - Corinthians

Isabela Vieira - Sfera F.C.

Maria Eduarda Alves - Santo André

Maria Eduarda Rocha - Ferroviária

Melissa Marques - Cruzeiro

Nina Stanislaus - Philadelphia Ukrainian (EUA)

Nara Macedo - Corinthians

Sophia Lara - Vasco

Sophie Pinho - Fluminense

Atacantes

Cecilia Von - São Paulo

Julia Dinis - DME Academy (EUA)

Kawany Santos - Sporting CP (POR)

Ketelyn Vitoria - Vasco

Lara Almeida - FC Highland (EUA)

Julia Fernanda - Ferroviária

Mari Marques - Corinthians

Nayane - Ferroviária