Fim da linha para um dos ícones do elenco alvinegro? Aos 37 anos e com contrato somente até 31 de dezembro, Marçal pode ter antecipado a sua despedida pelo Botafogo. O ato final pode ter ocorrido durante o empate com o São Paulo por 1 a 1, na última segunda-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Mais Tradicional aguarda o desfecho do Nacional para avaliar os prós e contras de permanecer com o Bom e Velho.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Marçal desferiu uma cotovelada no centroavante Calleri, do São Paulo, recebeu o cartão vermelho e foi gentilmente convidado a se retirar do espetáculo pela arbitragem do senhor André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Na saída, aliás, o zagueiro recebeu os aplausos da Oeste Inferior do Colosso do Subúrbio.

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Marçal cumpre suspensão automática na penúltima rodada do Brasileirão, contra o Bahia, no sábado (28), às 21h (de Brasília), no Engenho de Dentro. No entanto, a súmula do último cotejo reporta ofensa contra arbitragem e agressão após a expulsão. Afinal, naquele momento de descontrole, o beque cuspia abelhas africanas e não conseguia ser contido. Estes gestos podem render, assim, denúncia e punições adicionais nos tribunais, cenário que impediria o defensor de visitar o Santos, na Vila Belmiro, na jornada derradeira do torneio.

Tite vê excesso de rigor com defensor do Botafogo

Adenor Leonardo Bachi, o Tite, saiu em defesa de Marçal após o empate, na Versalhes carioca. Para o técnico do Botafogo, o lateral-esquerdo/zagueiro não teve a intenção de agredir o adversário e, por isso, foi injustamente penalizado, nos acréscimos, quando o Glorioso se aproximava de uma virada.

"O lance do Marçal é um contato embaixo que escorrega e chega em cima. É interpretação. Claro que em jogos importantes você tem que ser efetivo, fazer gol. Tinha que ter virado, claro. A arbitragem teve ‘descritérios’. É um contexto todo, não só um fator", reclamou o treinador gaúcho.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, Marçal é o jogador mais longevo do elenco e um estandarte da era SAF da Estrela Solitária. Referência aos mais jovens, ele está no clube desde a segunda metade de 2022. Ao todo, pelo Botafogo, o Bom de Velho soma 134 encontros, oito gols e dez assistências.