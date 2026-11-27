Dorival em coletiva de imprensa onde anuncia sua saída do SPFC ao fim da temporada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo )

O São Paulo passará por uma profunda reformulação no departamento de futebol para a próxima temporada. Logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Remo, na noite desta quinta-feira (26), no Morumbis, o técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol Rafinha anunciaram oficialmente que deixarão o clube após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, ambos se despedem da instituição na próxima quarta-feira (2), diante do Athletico-PR, em Curitiba, pela rodada final da competição.

Durante o pronunciamento concedido antes mesmo da abertura para perguntas na sala de imprensa, o treinador explicou que comunicou a decisão primeiramente aos atletas, ao presidente e aos funcionários do clube. Conforme destacou o comandante, o objetivo principal consiste em deixar o caminho livre para que o vencedor das eleições presidenciais do clube escolha livremente sua própria comissão técnica para 2027, evitando desgastes precoces no início do próximo ano.

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"Primeiro, desculpem aí a demora. Nós estávamos comunicando aos atletas, ao presidente em especial, a todo o staff do São Paulo Futebol Clube, que a nossa permanência aqui vai acontecer até a última partida do Campeonato Brasileiro desse ano. Depois disso, eu acho que é importante que nós deixemos aí o clube para que os futuros candidatos à presidência possam escolher aí os seus profissionais da melhor forma possível. É uma condição que nós estamos pensando muito mais o São Paulo do que propriamente e especificamente nas pessoas dos profissionais, tanto Dorival quanto Rafinha", afirmou.

"Eu acho que é um momento em que nós temos que pensar que ali na frente o acúmulo de um novo resultado negativo na abertura de uma competição como um Campeonato Paulista ou um Brasileiro em 2027, traríamos à tona todo todo esse chamado passivo em relação à campanha que foi realizada ao longo desse ano", declarou Dorival Júnior.

Processo eleitoral e desgaste na terceira passagem

Além disso, o comandante ressaltou que tanto ele quanto Rafinha permanecem à disposição dos dois candidatos ao pleito presidencial, Marcelo Portugal Gouvêa e Vinícius de Medeiros, para auxiliar na transição administrativa do departamento. Vale lembrar que ambos os postulantes ao cargo máximo do clube evitavam garantir a continuidade da atual comissão técnica nas últimas semanas, cenário que alimentava a indefinição nos bastidores do Morumbis.

Consequentemente, o treinador encerra sua terceira passagem pelo comando técnico da equipe paulista. Contratado novamente em maio deste ano com a missão urgente de afastar o risco de rebaixamento, Dorival Júnior acumulou até aqui 27 partidas, somando oito vitórias, nove empates e dez derrotas. Sob sua liderança nesta temporada, o time alcançou as quartas de final da Conmebol Sul-Americana, fase em que caiu diante do Boca Juniors, e confirmou matematicamente a permanência na Série A apenas na antepenúltima rodada.

Legado histórico e despedida em Curitiba

Por outro lado, a saída encerra uma relação marcada por momentos extremos dentro do clube paulista. Em sua primeira passagem, ainda em 2017, o técnico também salvou o elenco do descenso nacional, mas acabou demitido logo no início do ano seguinte após resultados ruins no Campeonato Paulista. Já em 2023, o treinador protagonizou seu capítulo mais vitorioso ao substituir Rogério Ceni e conquistar o inédito título da Copa do Brasil, campanha que o credenciou a assumir a Seleção Brasileira no ano seguinte.

Por fim, sem grandes pretensões matemáticas na tabela do Brasileirão, o elenco paulista realiza agora os últimos treinamentos sob a orientação da atual comissão técnica. Na próxima quarta-feira (2), o clube visita o Athletico-PR na capital paranaense para cumprir tabela na 38ª rodada e oficializar a despedida de Dorival Júnior e Rafinha antes do início de um novo ciclo administrativo.