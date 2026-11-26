Neuer e Anika estão em processo de separação; Notícia abalou as redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A crise no casamento de Manuel Neuer, goleiro do Bayern Munique, ganhou um novo e dramático capítulo nesta quinta-feira (26/11). Em meio aos rumores de divórcio, Anika Neuer, mulher do jogador, compartilhou nas redes sociais uma mensagem contundente sobre traição durante a gravidez. O texto classifica o comportamento como um ato de extrema crueldade e repercutiu muito nas redes sociais.

A publicação apareceu em um momento delicado para o casal. Segundo informações da imprensa alemã, Neuer teria decidido encerrar o casamento poucos meses depois do nascimento do segundo filho. Além disso, o jornal ‘Bild’ noticiou que o goleiro estaria vivendo um novo relacionamento com uma fisioterapeuta.

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Anika, de 26 anos, republicou no TikTok uma mensagem originalmente publicada por outra pessoa. Embora o texto não mencione diretamente o nome do atleta, o conteúdo chamou a atenção pelo contexto envolvendo a vida pessoal do casal.

"Trair uma mulher grávida é um nível de maldade completamente diferente", diz o início da publicação.

"Ela está carregando o teu filho enquanto anda por aí dando atenção a outra pessoa. A mulher que deveria se sentir amada, protegida e apoiada acaba tendo de lidar com uma dor que você causou", segue o texto.

Anika também rejeita a possibilidade de tratar uma eventual infidelidade como um simples erro. "Isso não é um erro. É uma escolha. Uma escolha egoísta, insensível e desrespeitosa", acrescenta a publicação.

Por fim, a mensagem termina com uma crítica ainda mais contundente: "Se consegue trair a mulher que carrega o teu próprio filho, especialmente quando ela mais precisa de você, não lhe falta apenas lealdade. Falta decência básica e respeito. Nojento".

Viagem de Neuer ao Brasil aumentou repercussão

Enquanto os rumores sobre a separação ganhavam força, a vida pessoal do goleiro também virou assunto por causa de uma viagem ao Brasil. Neuer esteve no país acompanhado de uma mulher de 23 anos, identificada pelo jornal alemão como sua fisioterapeuta.

Os dois, inclusive, também teriam viajado juntos para a Sicília, na Itália, em setembro. Ainda segundo a publicação, o relacionamento entre eles já duraria alguns meses.

Neuer esteve no Brasil durante o período de recuperação de uma lesão no pé direito. O Bayern Munique autorizou a viagem para que o goleiro descansasse antes de retomar uma etapa mais intensa do tratamento.

O jogador retornou à Alemanha nesta semana. Até o momento, nem Neuer nem Anika esclareceram publicamente os rumores sobre o fim do casamento ou confirmaram uma eventual traição.

Casamento e família

Manuel Neuer, de 40 anos, e Anika, de 26, começaram o relacionamento em 2020. O casal oficializou a união em uma cerimônia civil em novembro de 2023 e realizou uma grande celebração em 2025.

Os dois tiveram o primeiro filho, Luca, em março de 2024. Já o segundo menino nasceu no fim de agosto de 2026, poucos meses antes de a crise conjugal ganhar repercussão na imprensa internacional.