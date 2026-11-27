Palmeirenses Guilherme e West (de cinza) estão confiantes para a final da Libertadores - (crédito: Foto: Felipe Sbardella/Jogada10)

Não importa a distância ou o tamanho do prejuízo financeiro: vale tudo pelo Palmeiras. Em Montevidéu, durante a Libertadores Experience, torcedores de diferentes partes do Brasil compartilharam histórias de verdadeiras sagas para acompanhar o Verdão na final da Libertadores deste sábado (28/11),contra o Estudiantes (ARG).

É o caso de Guilherme Rodrigues, de Vila Velha, no Espírito Santo, e West Santos, de Campina Grande, na Paraíba, que conversaram com o Jogada10. A dupla, aliás, se conheceu exatamente nesta quinta-feira (26/11) já que estão na mesma habitação com um morador local.

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"Eu vim de Campina Grande até João Pessoa, de lá fui para São Paulo, então para Porto Alegre e aí de Porto Alegre até aqui. Foram em torno de oito horas, contando as escalas", disse o empresário de 30 anos.

Guilherme, por sua vez, precisou lidar com um imprevisto que pesou no bolso. O amor pelo clube é tanto, que ele pouco lamenta a bagatela que precisou pagar para redimir seu erro.

"Eu tive um ‘perrenguezinho’. Perdi o check-in do meu primeiro voo, então tive que comprar uma passagem de última hora. Foram 2.500 reais. Uma ‘lapada’ logo cedo (risos). Mas foi um voo direto, praticamente cheguei às 14h, foi tranquilo. Tudo pelo Palmeiras", afirmou.

Apesar da frustração com o vice-campeonato continental do ano passado, diante do Flamengo, Guilherme demonstra confiança na conquista do título desta vez.

"Mais otimista que ano passado, com certeza. A gente esperava ganhar do Flamengo também. Mas infelizmente não deu. Agora, o time está encaixado, está bem. Espero que a gente ganhe e de goleada", disse.

Abel tem respaldo dos torcedores

Os dois palmeirenses também fizeram questão de defender a permanência do técnico Abel Ferreira no comando do Verdão, independentemente do desfecho da decisão em Montevidéu.

"Por mim, renovava até a aposentadoria. Por mais que ele erre, ninguém é perfeito. Para mim, ele tem que renovar e ficar bastante tempo no Palmeiras", opinou Guilherme.

West foi ainda mais longe ao avaliar a importância do treinador português na história do clube: "Para mim, o contrato tem que ser vitalício para o Abel. Junto com o Felipão, o Abel é o maior da história. Eu gostaria que ele permanecesse por muito, muito tempo aqui no Palmeiras".