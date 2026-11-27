A investigação da Polícia Civil do Espírito Santo atribui ao atacante David do Vasco, conhecido como DVD, um papel de apoio financeiro e patrimonial a um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas na Serra, no Espírito Santo. Preso na quinta-feira (26), no centro de treinamento do Vasco, o jogador aparece nos documentos como suspeito de fornecer dinheiro, imóveis e outros recursos para sustentar a estrutura da organização. As informações foram divulgadas pelo portal ‘g1’.

Os investigadores apontam que David teria prometido R$ 50 mil a dois suspeitos para viabilizar a estrutura do grupo. O dinheiro, conforme o relato de uma testemunha protegida, serviria para a compra de armas e pasta base de cocaína. Além disso, a polícia atribui ao atleta o custeio de despesas pessoais, moradia e veículo de um homem apontado como responsável pela articulação do tráfico.

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A apuração também aponta que o jogador seria o verdadeiro responsável por um apartamento utilizado como base pelo grupo. Embora o imóvel estivesse registrado em nome de Edson, investigado por gerenciar o tráfico, DVD teria arcado com os custos da propriedade, além de pagar contas e outras despesas. Mensagens extraídas de celulares e movimentações financeiras reforçam as suspeitas dos investigadores, que também identificaram transferências feitas pelos dois para uma mesma correntista em São Paulo.

DVD participa de ações planejadas

Além do suposto financiamento, a polícia atribui a DVD participação em conversas sobre ações violentas planejadas pelo grupo. A investigação também aponta uma possível tentativa de interferir no andamento do processo: o jogador teria oferecido R$ 5 mil a testemunhas para que alterassem seus depoimentos. Essa suspeita contribuiu para a decisão judicial que decretou a prisão preventiva.

A defesa de David afirma que recebeu a decisão com surpresa e considera a prisão desnecessária. Os advogados sustentam que o atleta colaborou com as autoridades e cumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas. Além disso, informaram que adotariam medidas judiciais para reverter a detenção.

O Vasco, por sua vez, colocou o departamento jurídico à disposição do jogador e declarou que acompanha o caso, mas não fará comentários adicionais enquanto as autoridades apuram os fatos.