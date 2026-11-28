Um dos melhores jogadores em campo na decisão da Libertadores, contra o Estudiantes (ARG), Carlos Miguel dedicou o título aos familiares e fez questão de exaltar o elenco alviverde. Depois do triunfo por 1 a 0 em Montevidéu, o arqueiro ressaltou que não foi o protagonista do título, que é de toda a equipe.
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"Agradeço a todos. Mas não sou protagonista sozinho, ganhei com toda essa equipe. Com todo mundo que trabalha para gente desde o início do ano. O foco que a gente teve de abdicar de muitas coisas. A gente abdica de muitas coisas para ganhar e conquistar esse título. Todos dizem que temos uma vida muito fácil, mas deixamos de fazer algumas coisas que gostamos tanto pra chegar o fim do ano e ganhar um título desses", disse.
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"Só tenho a agradecer. Agradecer minha família inteira, que está louca, emocionada. Só agradecer por tudo. Um sonho de criança que eu tinha era ganhar a Libertadores e olhando hoje está tão perto que eu ganhei e até agora eu não consigo acreditar. Quero agradecer primeiro meu pai, minha mãe e meu tio Mauro que estão lá no céu. Infelizmente não estão aqui para ver o que esse menino conquistou e onde ele chegou", completou.
"Espero que tenham orgulho de mim. Eu vou errar , mas quero que tenham orgulho de mim, por não terem me criado. Mas minha tia me criou. Criou esse homem que ajudou a todos a sermos campeões. Esse título de hoje é para eles lá de cima", frisou.
Novos torneio no horizonte
Com o título, os comandados do técnico Abel Ferreira garantiram a vaga no Intercontinental desde ano. Além disso, disputarão a Recopa Sul-Americana 2027 e o Mundial de Clubes de 2029.
Na próxima semana, o Verdão disputa mais um título na temporada. Isso porque enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil, no Mané Garrincha.