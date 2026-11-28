George Russell garantiu a pole position para a 22ª etapa da Fórmula 1 neste sábado (28/11), no Catar. O piloto da Mercedes superou o companheiro de equipe e campeão mundial Kimi Antonelli, que havia liderado os treinos livres. Antonelli larga no segundo lugar, enquanto Lando Norris, da McLaren, inicia a corrida na terceira posição.











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A largada da prova ocorre neste domingo (29), às 13h. Os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, garantiram posições no pelotão intermediário. Bortoleto larga em 13º e Câmara sai no 15º posto.

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Disputa pela ponta e avanço brasileiro

A Mercedes comandou a tabela de tempos desde a abertura da sessão. Russell liderou o Q1 ao marcar tempo um décimo mais veloz perante Antonelli. Os competidores brasileiros avançaram juntos à segunda fase, superando os desempenhos de etapas anteriores em São Paulo, onde Bortoleto parou no Q1, e nos Estados Unidos, onde Câmara ficou entre os mais lentos em Las Vegas.

A primeira parte da classificação eliminou cinco pilotos: Carlos Sainz e Alex Albon, ambos da Williams, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Valtteri Bottas e Sergio Perez, dupla da Cadillac.

Russell repetiu a liderança no Q2, seguido por Isack Hadjar, da Red Bull. Antonelli terminou essa fase em terceiro, dois décimos atrás do parceiro de garagem e 29 milésimos mais lento do que Hadjar. A rodada marcou a eliminação de Bortoleto em 13º e de Câmara em 15º.

No Q3, Max Verstappen foi o primeiro a registrar tempo ao cravar 1min22s399, sendo batido logo depois por Hadjar. Norris assumiu a ponta provisória antes das voltas de Antonelli e Russell. Ao registrar 1min21s695, Russell abriu um décimo sobre o companheiro e quase seis décimos em relação à McLaren. Antonelli não superou o líder na tentativa final e assegurou o segundo lugar.

*Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana

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