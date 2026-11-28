Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López se emocionou após a conquista da Libertadores-2026, no 1 a 0 diante do Estudiantes-ARG, em Montevidéu. Assim, o atacante afirmou ser grato ao treinador Abel Ferreira e ao elenco por tudo que conquistou até aqui com a camisa alviverde.
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Vale lembrar que ao se destacar na temporada, o centroavante integrou o grupo que foi vice da Copa do Brasil pela Argentina. Mesmo depois deste torneio, o atleta segue nas listas do técnico Lionel Scaloni, ao lado do lateral-direito Giay.
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"Feliz por tudo que aconteceu. Por várias temporadas essa competição bateu na trave para nós. Nesse sentido, não consigo explicar a sensação dessa Libertadores para o Palmeiras. Sonhei e trabalhei muito para chegar a esse momento", afirmou.
"A minha família esteve sempre junto nos momentos difíceis. A minha mãe que não está aqui, mas sempre acompanha. Sou muito feliz e grato ao Abel e ao time. Conseguimos essa grande conquista e estou muito feliz", concluiu, em entrevista à TV Globo.
Novos torneio no horizonte
Com o título, os comandados do técnico Abel Ferreira garantiram a vaga no Intercontinental desde ano. Além disso, disputarão a Recopa Sul-Americana 2027 e o Mundial de Clubes de 2029.
Na próxima semana, o Verdão disputa mais um título na temporada. Isso porque enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil, no Mané Garrincha.