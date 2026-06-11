México vence África do Sul no jogo de abertura da Copa do Mundo

O Estádio Azteca carrega o peso de décadas de história. As arquibancadas da arena testemunharam Pelé alcançar a eternidade com o tricampeonato brasileiro em 1970 e viram Diego Maradona desafiar os limites entre genialidade e controvérsia ao protagonizar a célebre 'Mão de Deus' diante da Inglaterra, em 1986. Naquele mesmo Mundial, o argentino ergueria a taça sob o céu da Cidade do México. Poucos palcos no esporte reuniram tantos momentos capazes de atravessar gerações. O Azteca não é apenas um estádio: é um arquivo vivo das maiores lendas produzidas pelo futebol. Nesse cenário, onde o passado parece ecoar a cada partida, a Copa do Mundo de 2026 teve início nesta quinta-feira (11/6), com vitória do México sobre a África do Sul, por 2 x 0.

Antes de a bola rolar, o estádio reviveu a aura da memória de Pelé e Maradona, dois gênios que ajudaram a transformar aquele gramado em território sagrado. O que vai ao encontro a uma das tradições mais profundas da cultura mexicana, que enxerga a morte não como uma despedida marcada pela tristeza, mas como uma conexão com as lembranças e uma celebração da vida daqueles que partiram. Com esse enredo, torcedores e jogadores iam chegando à arena.

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A maior Copa do Mundo da história, agora com 48 seleções e dividida entre México, Estados Unidos e Canadá, escolheu iniciar a jornada onde o futebol foi mito, arte e eternidade. Como se, antes de criar novas lendas, precisasse reverenciar o palco que ajudou a consagrar as antigas. Em meio às tensões políticas nos Estados Unidos, à violência que ainda assombra o México, evidenciada pelos confrontos entre manifestantes e policiais nos arredores do Azteca durante a partida, e às incertezas de um mundo em constante ebulição, a Copa, enfim, começou. E, até 19 de julho, o futebol terá a rara capacidade de fazer bilhões de olhos apontarem para a mesma direção.

Às 16h05, com certo atraso, a espera terminou. Os 83.264 olhares do Azteca repousavam sobre o centro do gramado. Com o apito inicial, Wilton Pereira Sampaio entrou para a história como o primeiro árbitro brasileiro a comandar a abertura de uma Copa do Mundo. Em festa, a torcida mexicana lançou sombreiros ao campo e embalou a equipe ao som de “olé”. Aos três minutos, Raúl Jiménez quase marcou o primeiro gol do Mundial, mas o goleiro William evitou o lance e protagonizou a primeira defesa da Copa de 2026.

O México não pretendia conceder respiro aos sul-africanos. Aos nove minutos, a festa no Azteca ganhou voz própria. Julián Quiñones entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026. Com um chute rasteiro e preciso, o camisa 16 venceu o goleiro William e colocou os donos da casa em vantagem.

Leia também: Saiba quem é Quiñones, o autor do primeiro gol da Copa do Mundo 2026.

O Azteca pulsava em sintonia com os 11 homens em campo. Cada passe mexicano era celebrado como um gol, cada recuperação de bola arrancava aplausos. Quiñones tentou novamente de longe e viu a finalização cortar o ar a centímetros da trave. A África do Sul se perdia nos próprios erros, enquanto o México controlava a bola e o tempo.

Apenas aos 37 minutos da etapa inicial, a África do Sul chegou à primeira finalização do jogo. Foster cabeceou mal, por cima do gol mexicano. Contudo, a resposta dos mandantes foi mais incisiva. Aos 41, Quiñones, nome do jogo, chutou na trave direita do goleiro Williams.

Logo na volta dos vestiários, um lance mudou o rumo da partida. Após lançamento em profundidade, Gutiérrez disparou livre em direção ao gol. Sem alternativas, o volante Sithole o derrubou na entrada da área. Último homem da defesa, viu o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio erguer o cartão vermelho, deixando a África do Sul com um jogador a menos durante toda a etapa final.

Com um jogador a mais, o México encontrou ainda mais espaço para transformar a superioridade em gols. Aos poucos, o caminho até a meta sul-africana se abriu. Aos 21 minutos, após cruzamento preciso de Alvarado, Raúl Jiménez surgiu na área e testou firme para ampliar a vantagem: 2 x 0. Não foi apenas um gol... Ao ver a bola balançar as redes, o camisa 9 desabou em lágrimas.

Aos 35 minutos, outra baixa para a África do Sul. Em lance sem bola, o meio-campista Zwane acertou o rosto de Alvarado. Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR e decidiu mostrar o segundo cartão vermelho da partida. Mas as expulsões não se restringiram aos sul africanos. Após interromper ataque adversário, Montes também foi aos vestiários mais cedo.

Mesmo com cartão vermelho, os donos da casa venceram a África do Sul por 2 x 0, garantindo a festa mexicana. Entre cantos, bandeiras e a esperança de um país inteiro, o México escreveu o primeiro capítulo desta Copa do Mundo. O Estádio Azteca, testemunha de tantas histórias eternas, ganhou mais uma para guardar nas memórias.



Ficha ténica

México 2 x 0 África do Sul

1ª rodada da Copa do Mundo 2026

México

Tala Rangel; Israel Reyes, Montes, Vásquez e Gallardo; Érik Lira (Edson Álvarez), Gutiérrez (Luis Chávez) e Fidalgo (Gilberto Mora); Alvarado, Raúl Jiménez ( Armando González) e Quiñones (Vega)



Técnico: Javier Aguirre.



Gols: Quiñones (8’) e Raúl Jiménez (67').



Cartão amarelo: Gutiérrez.

Cartão vermelho: Montes.

África do Sul

Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis) e Mokoena; Sithole, Adams (Zwane); Foster (Mbatha) e Rayners (Makgopa).

Técnico: Hugo Broos.



Cartões amarelos: Mokoena e Sibisi.

Cartões vermelhos: Sithole e Zwane.



Local: Estádio Azteca, na Cidade do México.



Data: 11 de junho, quinta-feira.



Horário: 17h.



*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito

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