Vai assistir à Copa 2026 no YouTube? Veja como diminuir o delay do ao vivo

Vitru Educação e YouTube oferecem 15 cursos gratuitos para capacitação profissional. As aulas estarão disponíveis a partir de 24 de fevereiro nos canais oficiais da UNIASSELVI e UniCesumar - (crédito: Divulgação/Vitru)

A CazéTV é o único canal do Brasil que vai transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. O principal canal de transmissão utilizado pela emissora é o YouTube. No entanto, em transmissões ao vivo, a plataforma costuma apresentar delay.

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Para você não ficar atrasado ou passar pelo perrengue de ouvir os vizinhos comemorarem os gols da Seleção Brasileira antes de vê-los na tela, o Correio separou algumas dicas para reduzir o delay do YouTube.

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O que é delay?

Delay é o intervalo de tempo entre o momento em que um evento acontece e o instante em que ele chega à tela do espectador. Nas transmissões esportivas, esse atraso pode variar de poucos segundos a mais de um minuto, dependendo da plataforma utilizada, da qualidade da conexão com a internet e do dispositivo utilizado.

Quais plataformas costumam ter mais delay?

Em geral, as transmissões via internet apresentam mais atraso do que a TV. O tempo pode variar conforme as condições da transmissão e da conexão do usuário, mas a ordem costuma ser:

Rádio (menor atraso); TV aberta; TV por assinatura; Streaming e plataformas digitais, como YouTube, Twitch e outros serviços de transmissão online.

Por isso, quem acompanha partidas pelo celular, computador ou smart TV pode receber a informação alguns segundos depois de quem está assistindo pela televisão tradicional.

Como diminuir o delay do YouTube?

Embora não seja possível eliminar completamente o atraso, algumas medidas ajudam a reduzir a diferença entre a transmissão e o tempo real.

1.Verifique sua conexão com a internet

Uma internet lenta ou instável pode aumentar ainda mais o atraso. Sempre que possível, utilize uma conexão Wi-Fi de boa qualidade ou cabo de rede na smart TV. Também vale a pena fechar aplicativos e dispositivos que estejam consumindo banda durante a transmissão.

2.Atualize a transmissão manualmente

Se perceber que a imagem está atrasada, toque no botão “Ao vivo” ou arraste a barra de reprodução para o ponto mais atual da transmissão.

3.Use a velocidade de reprodução para alcançar o tempo real

No aplicativo ou site do YouTube, clique nos três pontos da transmissão, selecione “Velocidade de reprodução” e aumente para 2x por alguns instantes. Isso faz com que o vídeo avance mais rapidamente e alcance o ponto mais próximo possível do tempo real. Depois, basta retornar à velocidade normal.

4.Reduza a qualidade do vídeo

Quando a internet não está estável, assistir em uma resolução um pouco menor pode evitar travamentos e impedir que o YouTube acumule mais atraso para carregar a transmissão.

5.Evite abrir a transmissão muito antes do início da partida

Quem entra na live com bastante antecedência pode acabar acumulando alguns segundos de atraso ao longo da transmissão. Recarregar a página próximo ao início do jogo pode ajudar a manter a exibição mais próxima do tempo real.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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