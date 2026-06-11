Vai assistir à Copa 2026 no YouTube? Veja como diminuir o delay do ao vivo

A CazéTV é o único canal do Brasil que vai transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. O principal canal de transmissão utilizado pela emissora é o YouTube. No entanto, em transmissões ao vivo, a plataforma costuma apresentar delay.
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Para você não ficar atrasado ou passar pelo perrengue de ouvir os vizinhos comemorarem os gols da Seleção Brasileira antes de vê-los na tela, o Correio separou algumas dicas para reduzir o delay do YouTube.
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O que é delay?
Delay é o intervalo de tempo entre o momento em que um evento acontece e o instante em que ele chega à tela do espectador. Nas transmissões esportivas, esse atraso pode variar de poucos segundos a mais de um minuto, dependendo da plataforma utilizada, da qualidade da conexão com a internet e do dispositivo utilizado.
Quais plataformas costumam ter mais delay?
Em geral, as transmissões via internet apresentam mais atraso do que a TV. O tempo pode variar conforme as condições da transmissão e da conexão do usuário, mas a ordem costuma ser:
- Rádio (menor atraso);
- TV aberta;
- TV por assinatura;
- Streaming e plataformas digitais, como YouTube, Twitch e outros serviços de transmissão online.
Por isso, quem acompanha partidas pelo celular, computador ou smart TV pode receber a informação alguns segundos depois de quem está assistindo pela televisão tradicional.
Como diminuir o delay do YouTube?
Embora não seja possível eliminar completamente o atraso, algumas medidas ajudam a reduzir a diferença entre a transmissão e o tempo real.
1.Verifique sua conexão com a internet
Uma internet lenta ou instável pode aumentar ainda mais o atraso. Sempre que possível, utilize uma conexão Wi-Fi de boa qualidade ou cabo de rede na smart TV. Também vale a pena fechar aplicativos e dispositivos que estejam consumindo banda durante a transmissão.
2.Atualize a transmissão manualmente
Se perceber que a imagem está atrasada, toque no botão “Ao vivo” ou arraste a barra de reprodução para o ponto mais atual da transmissão.
3.Use a velocidade de reprodução para alcançar o tempo real
No aplicativo ou site do YouTube, clique nos três pontos da transmissão, selecione “Velocidade de reprodução” e aumente para 2x por alguns instantes. Isso faz com que o vídeo avance mais rapidamente e alcance o ponto mais próximo possível do tempo real. Depois, basta retornar à velocidade normal.
4.Reduza a qualidade do vídeo
Quando a internet não está estável, assistir em uma resolução um pouco menor pode evitar travamentos e impedir que o YouTube acumule mais atraso para carregar a transmissão.
5.Evite abrir a transmissão muito antes do início da partida
Quem entra na live com bastante antecedência pode acabar acumulando alguns segundos de atraso ao longo da transmissão. Recarregar a página próximo ao início do jogo pode ajudar a manter a exibição mais próxima do tempo real.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares
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