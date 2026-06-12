Acompanhe ao vivo a abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Fãs começam a chegar ao SoFi Stadium para a estreia dos EUA na Copa e a terceira cerimônia de abertura - (crédito: ETIENNE LAURENT / AFP)

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 começou na noite desta sexta-feira (12/6) no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A primeira atração da noite foi o rapper Future, que subiu ao palco acompanhado da cantora sul-africana Tyla para apresentar a música Game Time.

Na sequência, a rapper tailandesa LISA, a cantora brasileira Anitta e o rapper nigeriano Rema entraram em cena para cantar Goals, faixa que integra o álbum oficial da Fifa para o Mundial.

Após o intervalo a seleção paraguaia entra em campo para aquecimento. Após, a seleção da casa entra para se aquecer.

A programação musical promete continuar no estádio. Ainda são aguardadas as apresentações de Katy Perry e dos demais artistas confirmados para cantar os hinos dos EUA e do Paraguai.

Está previsto para as 22h o pontapé inicial da Copa do Mundo 2026, com o confronto entre Estados Unidos e Paraguai.

*Matéria em atualização

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