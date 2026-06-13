COPA DO MUNDO 2026
Brasil está escalado para estreia contra Marrocos com surpresa no ataque
Primeiro compromisso no Mundial, válido pelo Grupo C, também terá novidades na defesa
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Primeiro compromisso no Mundial, válido pelo Grupo C, também terá novidades na defesa
O Brasil está escalado para enfrentar a seleção de Marrocos, pela estreia na Copa do Mundo de 2026, às 19h desta terça-feira (13/6). A partida será transmitida pela CazéTVG, no YouTube; pela TV Globo, na TV aberta; SporTV, na TV fechada; e pelo Globoplay, serviço de streaming.
A principal novidade da Seleção na estreia do Grupo C está no ataque. Ao lado de Vinicius Júnior e Raphinha, o brasiliense nascido no Gama, Igor Thiago, atleta do Brentford, foi o escolhido para a vaga de Matheus Cunha. O jogador do Manchester United, inicialmente apontado como o mais provável a ocupar o posto de titular, começará o duelo do banco de reservas.
Na defesa, Ancelotti propôs outras duas mudanças. Danilo, do Flamengo, dará o lugar na lateral-direita a Ibañez, zagueiro de ofício. No flanco esquerdo da defesa, Alex Sandro, também do Rubro-Negro carioca, foi preterido. O posto ficará com Douglas Santos.
Já no meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães farão companhia a Paquetá. O terceiro flamenguista convocado pelo treinador italiano deverá atuar em função mais avançada no setor intermediário do gramado.
Assim, a Seleção está escalada com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Casemiro; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Raphinha e Vinicius Júnior
A bola rola às 19h, no estádio MetLife, localizado em Nova Jersey, nas proximidades de Nova York. Mais tarde, também pelo Grupo C, Escócia e Haiti fazem o último duelo da noite, às 22h.