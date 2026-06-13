Brasil está escalado para estreia contra Marrocos com surpresa no ataque

Torcida brasileira chega ao MetLife Stadium para acompanhar a estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, às 19h deste sábado (13/6) - (crédito: AFP)

O Brasil está escalado para enfrentar a seleção de Marrocos, pela estreia na Copa do Mundo de 2026, às 19h desta terça-feira (13/6). A partida será transmitida pela CazéTVG, no YouTube; pela TV Globo, na TV aberta; SporTV, na TV fechada; e pelo Globoplay, serviço de streaming.

A principal novidade da Seleção na estreia do Grupo C está no ataque. Ao lado de Vinicius Júnior e Raphinha, o brasiliense nascido no Gama, Igor Thiago, atleta do Brentford, foi o escolhido para a vaga de Matheus Cunha. O jogador do Manchester United, inicialmente apontado como o mais provável a ocupar o posto de titular, começará o duelo do banco de reservas.

Na defesa, Ancelotti propôs outras duas mudanças. Danilo, do Flamengo, dará o lugar na lateral-direita a Ibañez, zagueiro de ofício. No flanco esquerdo da defesa, Alex Sandro, também do Rubro-Negro carioca, foi preterido. O posto ficará com Douglas Santos.

Já no meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães farão companhia a Paquetá. O terceiro flamenguista convocado pelo treinador italiano deverá atuar em função mais avançada no setor intermediário do gramado.

Assim, a Seleção está escalada com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Casemiro; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Raphinha e Vinicius Júnior

A bola rola às 19h, no estádio MetLife, localizado em Nova Jersey, nas proximidades de Nova York. Mais tarde, também pelo Grupo C, Escócia e Haiti fazem o último duelo da noite, às 22h.