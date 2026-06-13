Pipo Massa, aos 16, brilha em Le Mans com vitórias e pódios duplos

Pipo Massa durante a etapa da Porsche Carrera Cup em Le Mans, onde conquistou pódios e ampliou a liderança na categoria. - (crédito: Divulgação)

Pipo Massa, aos 16 anos, brilhou em sua temporada de estreia no automobilismo durante a etapa no tradicional circuito de Le Mans, na França. O jovem piloto venceu as duas corridas da Porsche Carrera Cup na categoria Rookie e ampliou sua vantagem na liderança isolada.

Além do domínio entre os estreantes, Massa conquistou seus dois primeiros pódios na classificação geral. Ele garantiu o quinto lugar na prova de quinta-feira e o quarto lugar neste sábado, em um grid com 35 carros. Com o resultado, foi o único piloto a subir duas vezes ao pódio.

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“Um fim de semana muito bom, em que saio como o quarto maior pontuador da etapa e com a certeza de que alcançamos os melhores resultados possíveis”, celebrou Pipo. “Queria agradecer a todos os meus patrocinadores e a todos que torceram por mim. Vamos por mais etapas como essa!”

Disputa na segunda prova

Na corrida de sábado, Pipo largou em segundo lugar na geral, sua melhor posição de largada até aqui. Após cair para sexto nos primeiros metros, ele não se intimidou e partiu para a recuperação contra pilotos mais experientes.

O brasileiro ganhou a quinta posição após uma punição de drive through aplicada a Marcos Regadas. Depois, pressionou o bicampeão da Carrera Cup, Marçal Müller, que errou à sua frente, permitindo que Pipo avançasse para o quarto lugar. Ele ainda chegou a disputar o terceiro lugar com o decacampeão Miguel Paludo, mas o adversário conseguiu dar o troco.

O pai, Felipe Massa, demonstrou orgulho pelo desempenho do filho. “Muito feliz e emocionado de ver o Pipo evoluindo a cada corrida e vivendo essa experiência única, inclusive, antes de mim, de correr pela primeira vez aqui em Le Mans, uma pista tão importante”, disse.

A Porsche Carrera Cup segue sua turnê pela Europa nos dias 4 e 5 de julho, com a próxima etapa no circuito de Portimão, no Algarve, em Portugal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.