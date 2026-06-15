COPA DO MUNDO 2026
Zagueiro de Cabo Verde chegou à seleção através do LinkedIn
Nascido em Dublin, na Irlanda, Roberto "Pico" Lopes, titular contra Espanha, recebeu primeira convocação via site de empregos
COPA DO MUNDO 2026
Nascido em Dublin, na Irlanda, Roberto "Pico" Lopes, titular contra Espanha, recebeu primeira convocação via site de empregos
A seleção de Cabo Verde, que estreia em Copas do Mundo nesta segunda-feira (15/6) em partida contra a Espanha, vai ganhando cada vez mais o carinho dos torcedores com suas histórias improváveis. Uma delas é sobre o zagueiro Roberto "Pico" Lopes, titular contra os espanhóis.
Em 2018, o defensor, nascido e criado em Dublin, capital da Irlanda, ignorou uma mensagem recebida no LinkedIn, plataforma focada em negócios e emprego. A mensagem em questão era simplesmente de Rui Águias, técnico à época da seleção de Cabo Verde. Ao descobrir que Roberto Lopes tinha ascendência cabo-verdiana, mandou o recado em português ao jogador, convidando-o a defender a seleção africana. Roberto Lopes, que não dominga a língua, no entanto, ignorou a mensagem acreditando tratar-se de um esquema.
"Achei que a mensagem era um spam. Eu deveria ter usado o Google Tradutor antes", disse, em entrevista ao site da Fifa.
Meses depois, porém, a federação do país tornou e enviar uma mensagem ao jogador, desta vez em inglês. O resto, é história. Afinal, Lopes leu a mensagem e, em 2019, já defendia a seleção de Cabo Verde, que estreia em Mundiais em 2026. Vale lembrar que o zagueiro não é o único nascido fora do país, que tem apenas 4 mil km² de extensão e somente 600 mil habitantes.