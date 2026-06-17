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GRUPO L

Com brilho de Kane, Inglaterra goleia Croácia em estreia movimentada

Harry Kane se consagra com recorde pela seleção inglesa e Modric tem atuação tímida no jogo desta quarta (17)

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17/06/2026 19:24 - Atualizado em 17/06/2026 20:27
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Harry Kane, camisa 10 da Inglaterra, marcou dois dos quatro gols em cima dos croatas - (crédito: Paul ELLIS / AFP)
Harry Kane, camisa 10 da Inglaterra, marcou dois dos quatro gols em cima dos croatas - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

A seleção da Inglaterra estreou na Copa do Mundo 2026 com quatro gols contra a seleção croata, que balançou a rede outras duas vezes. A partida, do grupo L, aconteceu no fim de tarde desta quarta-feira (17/6), no Dallas Stadium, no Texas.

Os ingleses marcaram gols com dose dupla do camisa 9 Harry Kane, Jude Bellingham e Marcus Rashford. Já na seleção da Croácia, os gols ficaram por conta de Martin Baturina e Petar Musa. 

Com a estréia marcante e o 81º gol pela seleção inglesa, Kane chega ao posto de jogador com maior número de gols em penalidades na história das Copas e espanta o fantasma de 2022. Na edição do torneio,  ele isolou um pênalti contra a França, no 2º tempo da partida válida pelas quartas de finais, o que resultou na eliminação inglesa. 

Por outro lado, o croata Modric chega ao mundial com pouca expressão em campo e dando o pênalti que abriu o placar para os ingleses. Ele foi substituído no início do segundo tempo por Kovacic.

As duas seleções voltam ao campo na próxima terça-feira (23) com a Inglaterra enfrentando Gana, em Boston, e Croácia contra o Panamá.

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