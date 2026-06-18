Correio Braziliense

GRUPO A

África do Sul arranca empate diante da Tchéquia e embola Grupo A da Copa 2026

Tchéquia sai na frente no início da partida, mas África do Sul consegue empate em cobrança de pênalti; veja a situação do Grupo A

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No Ataque
18/06/2026 16:25 - Atualizado em 18/06/2026 16:25
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Khuliso Mudau, da África do Sul disputa a bola com Adam Hlozek, da Tchéquia durante a Copa do Mundo - (crédito: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
Khuliso Mudau, da África do Sul disputa a bola com Adam Hlozek, da Tchéquia durante a Copa do Mundo - (crédito: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Por José Cândido Júnior

Tchéquia e África do Sul empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (18/6), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

Sadílek, aos seis minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os tchecos. Os Bafana Bafana empataram aos 38 da etapa final, em cobrança de pênalti convertida por Mokoena.

Derrotados por México e Coreia na estreia, África do Sul e Tchéquia marcam o primeiro ponto no Mundial e chegam à última rodada do Grupo A com chances matemáticas de classificação ao mata-mata.

Em confronto direto pela liderança do grupo, mexicanos e sul-coreanos se enfrentam às 22h (horário de Brasília) desta quinta (18/6), no Estádio de Guadalajara, em de Zapopan (MEX).

Classificação do Grupo A da Copa 2026

  1. México – 3 pontos e 2 gols de saldo
  2. Coreia do Sul – 3 pontos e 1 gol de saldo
  3. Sérvia – 1 ponto e -1 gol de saldo
  4. África do Sul – 1 ponto e -1 gol de saldo

Próximos jogos de Tchéquia e África do Sul

A Tchéquia enfrenta o anfitrião México na última rodada do Grupo A. O jogo será na próxima quarta-feira (24/6), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

No mesmo dia e horário, a África do Sul encara a Coreia do Sul no Estádio de Monterrey, também no México.

Tchéquia 1 x 1 África do Sul

  • Tchéquia: Kovár; Coufal, Holes, Hránac, Krejcí e Sojka (Sulc); Sadílek (Soucek), Cerv (Zima) e Darida (Zeleny); Hlozek (Provod) e Schick. Técnico: Miroslav Koubek.
  • África do Sul: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi e Modiba; Mokoena, Mbatha e Jayden Adams (Mofokeng); Maseko (Sebelebele), Appollis e Rayners (Makgopa). Técnico: Hugo Broos.
  • Gols: Sadílek, aos 06 do 1ºT (Tchéquia); Mokoena, aos 38 do 2ºT (África do Sul)
  • Cartões amarelos: Krejcí (Tchéquia); Mokoena, Mbatha (África do Sul)
  • Árbitra: Tori Penso (EUA)
  • Assistente 1: Brooke Mayo (EUA)
  • Assistente 2: Kathryn Nesbitt (EUA)
  • Quarto Árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

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