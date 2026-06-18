GRUPO A
África do Sul arranca empate diante da Tchéquia e embola Grupo A da Copa 2026
Tchéquia sai na frente no início da partida, mas África do Sul consegue empate em cobrança de pênalti; veja a situação do Grupo A
GRUPO A
Tchéquia sai na frente no início da partida, mas África do Sul consegue empate em cobrança de pênalti; veja a situação do Grupo A
Por José Cândido Júnior
Tchéquia e África do Sul empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (18/6), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.
Sadílek, aos seis minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os tchecos. Os Bafana Bafana empataram aos 38 da etapa final, em cobrança de pênalti convertida por Mokoena.
Derrotados por México e Coreia na estreia, África do Sul e Tchéquia marcam o primeiro ponto no Mundial e chegam à última rodada do Grupo A com chances matemáticas de classificação ao mata-mata.
Em confronto direto pela liderança do grupo, mexicanos e sul-coreanos se enfrentam às 22h (horário de Brasília) desta quinta (18/6), no Estádio de Guadalajara, em de Zapopan (MEX).
A Tchéquia enfrenta o anfitrião México na última rodada do Grupo A. O jogo será na próxima quarta-feira (24/6), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
No mesmo dia e horário, a África do Sul encara a Coreia do Sul no Estádio de Monterrey, também no México.