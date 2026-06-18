Seleção dos estagiários do CB: veja os destaques da 1ª rodada da Copa

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) - (crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 já apresentou personagens capazes de decidir partidas, surpreender favoritos e escrever capítulos importantes na história do torneio. Após os jogos iniciais, a redação do Correio escalou a primeira edição da Seleção dos Estagiários do CB, formada pelos atletas que mais chamaram a atenção tática e tecnicamente nos gramados dos Estados Unidos, do Canadá e do México.

A equipe reúne representantes de nove seleções diferentes e foi definida com base, exclusivamente, no rendimento técnico apresentado durante a rodada. Gols, assistências, participação decisiva nos resultados e atuações individuais de destaque foram os principais critérios utilizados pelos estagiários da redação na montagem da seleção ideal.

Entre os escolhidos estão o goleiro Vozinha, herói do empate histórico de Cabo Verde diante da Espanha, Lionel Messi, autor de um hat-trick pela Argentina e novo maior artilheiro dos Mundiais, com 16 gols, ao lado do alemão Miroslav Klose, além de nomes como Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland, que iniciaram a competição em grande estilo. A cada rodada, uma nova Seleção dos Estagiários do CB será divulgada, destacando os jogadores que mais brilharam na Copa do Mundo de 2026.

Gol - Vozinha (Cabo Verde)

Com sete defesas, garantiu o empate da seleção estreante contra a favorita ao título Espanha.

LD - Ramin Razaeian (Irã)

Um gol e uma assistência para garantir o empate do Irã contra a Nova Zelândia por 2 x 2.

ZAG - Van Dijk (Holanda)

Além do bom desempenho defensivo, anotou o gol de cabeça no empate da Holanda contra o Japão.

ZAG - Diney Borges (Cabo Verde)

Bom desempenho defensivo para ajudar a defesa de Cabo Verde a segurar o empate contra os espanhóis.

LE - Nathaniel Brown (Alemanha)

Um gol e uma assistência na vitória da Alemanha por 7 x 1 diante de Curação.

VOL - Yasin Ayari (Suécia)

Dois gols na goleada da Suécia contra a Tunísia por 5 x 1.

MEI - Messi (ARG)

Hat trick na estreia para se tornar, juntamente com Klose, o maior artilheiro da história das Copas.

MEI - Ellijah Just (Nova Zelândia)

Dois gols para garantir o empate por 2 x 2 contra o Irã.

ATA - Kane (Inglaterra)

Dois gols na estreia da Inglaterra contra a Croácia, com vitória, por 4 x 2.

ATA - Mbappe (França)

Dois gols na vitória da França, por 3 x 1, diante de Senegal.

ATA - Haaland (Noruega)

Na estreia nas Copas do Mundo, dois gols para garantir a vitória da Noruega sobre o Iraque, por 4 x 1.

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz