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ORGULHO

Do penta a Pelé: sete motivos pra ter orgulho da Seleção Brasileira

Mesmo com opiniões divididas, a importância histórica da Seleção Canarinho para o futebol mundial é inegável; com trajetória única, títulos e recordes, o Brasil segue sendo o único pentacampeão

Brasil na Copa - (crédito: PEDRO H. TESCH / AFP)
Brasil na Copa - (crédito: PEDRO H. TESCH / AFP)

Mesmo que alguns brasileiros não façam tanta questão de torcer pela Seleção Brasileira, é impossível negar a importância histórica da amarelinha para o futebol mundial.

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Entre diversos títulos, recordes e grandes craques marcando a história, o Brasil construiu uma trajetória que poucos países conseguem igualar. O Correio separou sete motivos para você, brasileiro, ter orgulho de vestir o manto amarelo.

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1. É a única seleção pentacampeã do mundo

Nenhuma outra seleção conquistou cinco Copas do Mundo. Os títulos vieram em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, fazendo do Brasil o maior campeão da história do torneio. E, em todas essas conquistas, o Correio Tava Lá e criou uma série especial de episódios revisitando as 16 Copas do Mundo desde a fundação de Brasília até a edição deste ano, em 2026.

2. É a única seleção presente em todas as Copas do Mundo

Desde a primeira edição, em 1930, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. A marca segue intacta em 2026, tornando a Seleção Brasileira a única participante de todas as edições do torneio.

3. Representa o talento brasileiro dentro de campo

Diferentemente de seleções que contam com muitos atletas naturalizados, o Brasil é reconhecido por formar jogadores nascidos e desenvolvidos no próprio país. A tradição de revelar talentos é uma das maiores do mundo e atravessa gerações, de Pelé a Neymar, passando por Ronaldo, Ronaldinho e Kaká.

4. Tem um dos melhores jogadores do mundo

Atualmente, a Seleção conta com o talento de Vinícius Júnior. O camisa 7 é considerado um dos principais nomes do futebol mundial. O site The Athletic, que integra o jornal The New York Times, listou o jogador entre os 10 melhores atletas da Copa do Mundo.

Além disso, Vini conquistou o prêmio The Best FIFA em 2024, aos 24 anos, que elege o melhor jogador do mundo. O atacante é uma das grandes esperanças brasileiras para a conquista do hexacampeonato.

5. Tem uma torcida reconhecida no mundo inteiro

Não dá para negar que nos brasileiros sabemos fazer festa. A torcida da Seleção Brasileira é reconhecida mundialmente pela criatividade, alegria e paixão pelo futebol.

Dos memes que viralizam nas redes sociais às músicas criadas nas arquibancadas, os torcedores transformam cada Copa em um espetáculo. O ritmo das baterias de samba, a tradição de pintar ruas de verde e amarelo e o acolhimento a torcedores de outros países ajudam a construir uma identidade única.

Essa força também se reflete fora do Brasil: em 2026, o Movimento Verde Amarelo reuniu milhares de brasileiros na Times Square, em Nova York, mostrando que a paixão pela Seleção ultrapassa fronteiras e acompanha os torcedores em qualquer lugar do mundo.

6. Tem o melhor Hino Nacional

Poucas cenas são tão marcantes quanto ver um estádio inteiro cantando o Hino Nacional Brasileiro antes de uma partida da Seleção. O momento costuma arrepiar jogadores e torcedores, reforçando o sentimento de união, identidade nacional e orgulho de pertencimento.

7. Na Copa, ninguém venceu mais do que o Mister 

A Seleção é comandada por Carlo Ancelotti, o técnico mais vitorioso entre os comandantes das seleções que participam do Mundial. Ao longo da carreira, o italiano acumulou mais de 30 títulos, conquistando troféus nas principais ligas da Europa, sendo cinco da UEFA Champions League.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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  • Flag of Brazil brasil bandeira bandeira brasil brasil bandeira
    Flag of Brazil brasil bandeira bandeira brasil brasil bandeira Foto: Reprodução/Freepik
  • 11/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Comercio para Copa do Mundo. Na foto, dono da Banca na feira da Ceilandia Alessandro Vieria.
    11/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Comercio para Copa do Mundo. Na foto, dono da Banca na feira da Ceilandia Alessandro Vieria. Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
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    Torcedores brasileiros vibram pela sua seleção antes da partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 13 de junho de 2026. Foto: Mauro Pimentel/AFP
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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 19/06/2026 17:32 / atualizado em 19/06/2026 21:37
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