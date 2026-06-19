Brasil defende invencibilidade histórica contra o Haiti na Copa do Mundo

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19/6) - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19/6), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. As seleções já se enfrentaram três vezes na história, com três vitórias da Seleção Brasileira. Além do aproveitamento de 100%, o Brasil goleou os haitianos em todos os confrontos.

O primeiro encontro entre as seleções aconteceu em Brasília, em 1974. Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo daquele ano, o Brasil venceu o Haiti por 4 x 0 na estreia da Seleção Brasileira no Estádio Hélio Prates da Silva, palco que, anos depois, daria lugar à atual Arena BRB Mané Garrincha. Os gols da vitória foram marcados por Paulo César Caju, Rivellino, Marinho Chagas e Edu.

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O segundo encontro entre Brasil e Haiti aconteceu 30 anos depois. Em 2004, as seleções voltaram a se enfrentar em um amistoso e a equipe brasileira repetiu o domínio visto no primeiro duelo. Desta vez, a vitória foi ainda mais expressiva: 6 x 0. O destaque da partida foi Ronaldinho Gaúcho, autor de três gols. Completaram a goleada Roger Flores, que balançou as redes duas vezes, e Nilmar.

O terceiro e mais recente confronto entre as seleções foi em 2016, pela fase de grupos da Copa América Centenário. Mais uma vez, o Brasil confirmou o amplo favoritismo e aplicou sua maior goleada sobre os haitianos: 7 x 1. O destaque da partida foi Philippe Coutinho, autor de três gols. Também marcaram para a Seleção Brasileira Renato Augusto, duas vezes, além de Gabriel Barbosa e Lucas Lima. O gol de honra do Haiti foi anotado por James Marcelin.