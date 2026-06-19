Vias registram congestionamento a poucas horas do jogo do Brasil

A expectativa para a partida do Brasil contra o Haiti, às 21h30 desta sexta-feira (19/6), reflete-se também no trânsito da capital. A poucas horas do jogo, congestionamentos tomam as ruas do DF. Algumas vias com retenção são o Eixo Monumental, na altura do Mané Garrincha; o Eixão, com engarrafamento iniciando na altura da 113 Sul, sentido Guará; DF-051, também com trânsito lento no sentido Candangolândia; também a EPIA, no sentido Núcleo Bandeirante; e a EPTG, no sentido Vicente Pires e Taguatinga.
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Luis Felipe, de 23 anos, afirmou que o trânsito está mais pesado que o habitual. "Sexta-feira já costuma ter muito carro na rua. Por ter jogo do Brasil ainda, acho que ficou ainda mais congestionado", disse.
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Apesar do perrengue neste início de noite, o morador de Samambaia segue esperançoso para um show da Seleção. "Eu acho que o Brasil ganha hoje. A expectativa é a melhor de todas", afirmou.
A auxiliar administrativa, Ana Clara, 23, saiu mais cedo do trabalho para acompanhar a seleção em casa. Esperando seu ônibus para Águas Lindas, comentou esperançosa para o confronto da seleção. "Eu acredito que hoje a gente consiga ganhar. Não é um confronto difícil", afirmou.
Sair mais cedo também evitou que ela enfrentasse um trânsito ainda mais pesado. "Por enquanto, está com um engarrafamento comum. Entretanto, tenho certeza que o trânsito vai ficar cada vez mais cheio", disse.
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