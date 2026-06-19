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Copa do Mundo

Bar tradicional de Ceilândia aguarda 1,2 mil pessoas para Brasil e Haiti

Partida começa às 21h30, mas bares do DF estão lotados

O jogo começa às 21h30, mas o público começou a lotar o estabelecimento três horas antes. - (crédito: Foto: Darcianne Diogo/D.A/C.B Press)
O jogo começa às 21h30, mas o público começou a lotar o estabelecimento três horas antes. - (crédito: Foto: Darcianne Diogo/D.A/C.B Press)

Um dos bares mais tradicionais de Ceilândia, o Beer House organizou e decorou os três salões para receber mais de 1,2 mil pessoas na noite desta sexta-feira (19/6) para acompanhar a Seleção Brasileira no embate contra o Haiti. O jogo começa às 21h30, mas o público começou a lotar o estabelecimento três horas antes.

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Entre as centenas de mesas, Genildo de Alves, 55 anos, e a mulher, Maria José, 52, escolheram um lugar estratégico para ver a partida: uma mesa bem em frente a uma das 40 TVs instaladas nos salões.

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O casal está junto há 4 anos e comemora a primeira Copa do Mundo juntos. A aposta deles é 2x0 para o Brasil. “Estou mais esperançoso, mas confesso que ainda inseguro. Gosto do Brasil, sou torcedor de carteirinha e esse clima de Copa é bom demais,” disse Genildo.

Entre as centenas de mesas, Genildo de Alves, 55 anos, e a mulher, Maria José, 52, escolheram um lugar estratégico para ver a partida: uma mesa bem em frente a uma das 40 TVs instaladas nos salões.
Entre as centenas de mesas, Genildo de Alves, 55 anos, e a mulher, Maria José, 52, escolheram um lugar estratégico para ver a partida: uma mesa bem em frente a uma das 40 TVs instaladas nos salões. (foto: Foto: Darcianne Diogo/D.A/C.B Press)

Os dois chegaram ao bar às 18h e encerraram os expedientes antes. Maria, cuidadora de idosos, saiu do trabalho às 16h. Genildo, marceneiro, fechou as portas às 17h e liberou os funcionários. “Sábado passado viemos, mas não conseguimos entrar de tanta gente. Por isso viemos cedo”, contou Maria.

No segundo salão, mais uma das dezenas de casais. Uelton Bispo, 59, e Edna Rodrigues, 53, saíram de Taguatinga para curtir um happy hour. Enquanto Uelton aposta todas as fichas em dois gols para o Brasil, Edna demonstra insegurança e medo. “Vou no 1 a 0. A Seleção não está tão boa. Pelo menos no primeiro jogo”.

No segundo salão, mais uma das dezenas de casais. Uelton Bispo, 59, e Edna Rodrigues, 53, saíram de Taguatinga para curtir um happy hour.
No segundo salão, mais uma das dezenas de casais. Uelton Bispo, 59, e Edna Rodrigues, 53, saíram de Taguatinga para curtir um happy hour. (foto: Foto: Darcianne Diogo/D.A/C.B Press)

Saiba Mais

  • No segundo salão, mais uma das dezenas de casais. Uelton Bispo, 59, e Edna Rodrigues, 53, saíram de Taguatinga para curtir um happy hour.
    No segundo salão, mais uma das dezenas de casais. Uelton Bispo, 59, e Edna Rodrigues, 53, saíram de Taguatinga para curtir um happy hour. Foto: Foto: Darcianne Diogo/D.A/C.B Press
  • Entre as centenas de mesas, Genildo de Alves, 55 anos, e a mulher, Maria José, 52, escolheram um lugar estratégico para ver a partida: uma mesa bem em frente a uma das 40 TVs instaladas nos salões.
    Entre as centenas de mesas, Genildo de Alves, 55 anos, e a mulher, Maria José, 52, escolheram um lugar estratégico para ver a partida: uma mesa bem em frente a uma das 40 TVs instaladas nos salões. Foto: Foto: Darcianne Diogo/D.A/C.B Press
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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/06/2026 20:01
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