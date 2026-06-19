PMDF apreende 34 iPhones avaliados em R$ 300 mil no Gama

Apreensão ocorreu por volta das 6h40 desta sexta-feira (19/6), em uma operação de combate ao contrabando no Gama - (crédito: Foto: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR), apreendeu 34 celulares da marca iPhone, no valor de R$ 300 mil, por volta das 6h40 desta sexta-feira (19/6), em uma operação de combate ao contrabando no Gama.

Os aparelhos estavam sendo transportados de forma irregular, sem comprovação de regularização fiscal. O responsável pela mercadoria foi levado à Receita do Distrito Federal, suspeito de crimes contra a ordem tributária e econômica. O carro no qual ele estava também foi apreendido.

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