Rotary Club de Brasília realiza visita oficial ao Correio Braziliense

Nesta sexta-feira (19/06), o Rotary Club de Brasília realizou uma visita oficial ao Correio Braziliense para divulgar projetos sociais e fortalecer parcerias. O grupo, que se reúne desde 1958 para realizar trabalhos voluntários e ajudar a comunidade brasiliense, faz visitas anuais ao jornal. ”É com alegria que realizamos esta visita anual do clube ao Correio”, disse Jordi Filgueira, diretor de Imagem Pública do Rotary.
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Além de Filgueira, participaram da visita Erika Kikushi Moura, coordenadora Distrital de Amizade, e André Moura, governador eleito do Rotary Internacional do Distrito 4530. As visitas institucionais envolvem recepção pelas equipes de produção, alinhamento de cobertura de campanhas humanitárias do Distrito Federal e reconhecimento do Correio Braziliense como canal de aproximação com a comunidade local, reforçando a tradição da instituição de se conectar com a imprensa.
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