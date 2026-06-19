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Rotary Club de Brasília realiza visita oficial ao Correio Braziliense

Em ação institucional, comitiva do clube reforça parcerias com a imprensa e divulga projetos sociais do Distrito Federal

19/06/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Visita a redação do Correio Braziliense. Erika Kikushi Moura (coordenadora distrital de amizade gestão 2026/2027), André Moura (governador eleito do Rotery internacional, Cirlene (assessora da Presidência do Correio Braziliense) e Jordi Filgueira (diretor de imagem pública do Rotary Club de Brasília) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
19/06/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Visita a redação do Correio Braziliense. Erika Kikushi Moura (coordenadora distrital de amizade gestão 2026/2027), André Moura (governador eleito do Rotery internacional, Cirlene (assessora da Presidência do Correio Braziliense) e Jordi Filgueira (diretor de imagem pública do Rotary Club de Brasília) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (19/06), o Rotary Club de Brasília realizou uma visita oficial ao Correio Braziliense para divulgar projetos sociais e fortalecer parcerias. O grupo, que se reúne desde 1958 para realizar trabalhos voluntários e ajudar a comunidade brasiliense, faz visitas anuais ao jornal. ”É com alegria que realizamos esta visita anual do clube ao Correio”, disse Jordi Filgueira, diretor de Imagem Pública do Rotary. 

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Além de Filgueira, participaram da visita Erika Kikushi Moura, coordenadora Distrital de Amizade, e André Moura, governador eleito do Rotary Internacional do Distrito 4530. As visitas institucionais envolvem recepção pelas equipes de produção, alinhamento de cobertura de campanhas humanitárias do Distrito Federal e reconhecimento do Correio Braziliense como canal de aproximação com a comunidade local, reforçando a tradição da instituição de se conectar com a imprensa.

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Por Correio Braziliense
postado em 19/06/2026 19:55
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