Marrocos vence a Escócia com gol mais rápido da Copa

Marrocos foi com tudo para cima da Escócia e jogo terminou em 1x0 - (crédito: AFP)

A partida entre Marrocos e Escócia, nesta sexta-feira (19/6), começou com um gol da seleção marroquina com apenas um minuto de jogo. O gol de Saibari, o mais rápido da Copa, assustou os escoceses e levantou o Estádio de Boston, nos Estados Unidos, na segunda rodada da fase de grupos. A partida terminou em 1x0 pra seleção africana.

O primeiro tempo foi marcado pela intensidade de jogo dos marroquinos, que se mostraram uma seleção ofensiva e veloz. Com menos posse de bola, a seleção da Escócia teve poucas finalizações e se concentrou em frear os adversários do Marrocos.

Mesmo com mais equilíbrio no segundo tempo e alguns lances da Escócia, o jogo terminou com 1x0 para o Marrocos, que já havia empatado com a seleção brasileira na estreia. Os marroquinos assumiram a liderança do grupo C.



