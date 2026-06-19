Copa 2026: Média de gols por jogo na primeira rodada é a maior desde 1958

O camisa 7 do Brasil, Vini Jr., finaliza diante da meta de Marrocos para marcar o gol de empate em 1 x 1, pela Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF - Nelson Terme/CBF)

A média de bolas na rede na disputa da rodada inaugural da Copa do Mundo de 2026 é a maior desde o Mundial de 1958 e a maior do século XXI. O torneio, protagonizado por 48 seleções pela primeira vez na história, comemorou 75 gols marcados nos 24 confrontos inaugurais.

Levantamento realizado pelo Correio mostra que a média de tentos por partida na edição norte-americana da Copa é de 3,13 (veja o levantamento completo ao final da matéria). O número é consequência direta do aumento de times na corrida pelo troféu. Desde 1998, eram 32. Ou seja, cada rodada da fase de grupos deixou de ter 16 jogos. Passou, agora, a contar com 24 duelos.

Apesar deste detalhe, alguns campeonatos formados com a versão anterior não ficam em desvantagem tão grande. A de 2014, por exemplo, disputada no Brasil, teve 49 metas violadas nos primeiros 16 embates, com média de 3,06. Passa perto da edição de 2026.

Outro torneio de destaque dentro desta estatística é o de 2002, marcado pela conquista do pentacampeoanto da Seleção Brasileira, no Japão e na Coréia do Sul. Daquela vez, os 32 times marcaram, juntos, 46 gols, nos mesmos 16 jogos. O dado forma média de 2,88 gols por jogo. Atrás da Copa do penta ficam o Mundial de 2022 (2,56 gols por partida) e o de 2006 (2,44 tentos por duelo).

Apesar da alta média, a Copa de 2026 ainda é vencida pelo Mundial de 1958. O torneio marcado por terminar com a primeira conquista da história do Brasil em Copas contou com 41 gols anotados em apenas 8 jogos, com média de 5,13 gols por partida. O número impressiona.

Às vésperas do confronto entre Brasil x Haiti, nesta sexta-feira (19/6), já pela segunda rodada do campeonato, a Copa do Mundo já viveu 30 partidas. Agora, restam 74 confrontos até a disputa da grande final, em 19 de julho.

Confira o levantamento feito pelo Correio da Copa de 1958 em diante:

Copa do Mundo de 1958:

Quantidade de gols - 41 gols (8 partidas)

Média de gols: 5,13 gols por jogo





Copa do Mundo de 1962:

Quantidade de gols - 19 gols (8 partidas)

Média de gols - 2,37 gols por jogo

Copa do Mundo de 1966:

Quantidade de gols - 15 gols (8 partidas)

Média de gols - 1,87 gols por jogo

Copa do Mundo de 1970:

Quantidade de gols - 24 gols (8 partida)

Média de gols - 3 gols por jogo

Copa do Mundo de 1974:

Quantidade de gols - 14 gols (8 partidas)

Média de gols - 1,75 gols por jogo

Copa do Mundo de 1978:

Quantidade de gols - 22 gols (8 partidas)

Média de gols - 2,75 gols por jogo



Copa do Mundo de 1982:

Quantidade de gols - 34 gols (12 partidas)

Média de gols - 2,83 gols por jogo



Copa do Mundo de 1986:

Quantidade de gols - 24 gols (12 partidas)

Média de gols - 2 gols por jogo



Copa do Mundo de 1990:

Quantidade de gols - 31 gols (12 partidas)

Média de gols - 2,58 gols por jogo



Copa do Mundo de 1994:

Quantidade de gols - 30 gols (12 partidas)

Média de gols - 2,5 gols por jogo



Copa do Mundo de 1998:

Quantidade de gols - 37 gols (16 partidas)

Média de gols - 2,31 gols por jogo

Copa do Mundo de 2002:

Quantidade de gols - 46 gols (16 partidas)

Média de gols - 2,88 gols por jogo

Copa do Mundo de 2006:

Quantidade de gols - 39 gols (16 partidas)

Média de gols - 2,44 gols por jogo

Copa do Mundo de 2010:

Quantidade de gols - 25 gols (16 partidas)

Média de gols - 1,56 gol por jogo

Copa do Mundo de 2014:

Quantidade de gols - 49 gols (16 partidas)

Média de gols - 3,06 gols por jogo

Copa do Mundo de 2018:

Quantidade de gols - 38 gols (16 partidas)

Média de gols - 2,38 gols por jogo

Copa do Mundo de 2022:

Quantidade de gols - 41 gols (16 partidas)

Média de gols - 2,56 gols por jogo

Copa do Mundo de 2026:

Quantidade de gols - 75 gols (24 partidas)

Média de gols - 3,13 gols por jogo