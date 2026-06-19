Correio Braziliense

O SONHO DO HEXA

Com duas mudanças, Brasil está escalado para enfrentar o Haiti

Na defesa, Danilo, do Flamengo, assume a vaga de Ibañez. No ataque, o centroavante Igor Thiago dá lugar a Matheus Cunha.

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Gabriel Botelho
19/06/2026 20:34 - Atualizado em 19/06/2026 20:41
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Pela 1ª vez em 40 anos, Brasil inicia primeiros jogos sem camisa 10 na Copa - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)
Pela 1ª vez em 40 anos, Brasil inicia primeiros jogos sem camisa 10 na Copa - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil está escalado para enfrentar o Haiti, às 21h30 desta sexta-feira (19/6), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. 

O treinador italiano Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças na escalação da Canarinho. Na defesa, Danilo, do Flamengo, assume a vaga de Ibañez, zagueiro improvisado na lateral direita na estreia contra Marrocos. No ataque, o centroavante Igor Thiago dá lugar a Matheus Cunha. O camisa nove fará companhia a Vini Jr. e Raphinha na última linha do Brasil. 

O resto do time titular é o mesmo do primeiro confronto. Alisson foi mantido no gol, enquanto Raphinha (bolhas nos pés), Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães (sobrecarga), foram escolhidos para começar a partida. 

O Brasil começará a partida com: 

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. 

No banco, estarão à disposição: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibañez, Ederson, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Rayan. 

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