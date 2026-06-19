Família de jogador Igor Thiago empurra Seleção; Correio estava lá

Natural do Distrito Federal, Igor Thiago construiu uma trajetória marcada pela superação até chegar à Seleção Brasileira - (crédito: Danandra Rocha)

Em meio a bandeiras, camisas da Seleção Brasileira e muita expectativa, a reportagem do Correio acompanhou nesta sexta-feira (19/6) a partida entre Brasil e Haiti diretamente da casa da família do atacante Igor Thiago. O encontro reuniu parentes e amigos do jogador, que acompanharam cada lance da equipe comandada por Carlo Ancelotti em clima de torcida organizada.

A presença do atacante na Copa do Mundo tem mobilizado familiares que acompanhou sua trajetória desde os primeiros passos no futebol. Antes de começar a transmissão do da partida, os familiares dividiram entre si a ansiedade pela atuação do jogador e a emoção de vê-lo representar o país no principal torneio do futebol mundial.

Natural do Distrito Federal, Igor Thiago construiu uma trajetória marcada pela superação até chegar à Seleção Brasileira. Na residência da família, a confiança era de que o atacante pudesse contribuir com a equipe nacional diante do Haiti. Entre aplausos, comentários, cânticos e expectativa a cada movimentação do Brasil em campo.