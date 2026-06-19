Correio Braziliense

Brasil X Haiti

Três gols do Brasil no primeiro tempo leva boteco da Asa Norte à loucura

Seleção Brasileira abriu 3 x 0, contra o Haiti ainda na etapa inicial e mantém vivo o sonho da classificação

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Mel Karoline*
19/06/2026 22:47 - Atualizado em 19/06/2026 22:47
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O Boteco Caju Limão virou um verdadeiro caldeirão com a vitória parcial do Brasil - (crédito: Mel Karoline)
O Boteco Caju Limão virou um verdadeiro caldeirão com a vitória parcial do Brasil - (crédito: Mel Karoline)

O primeiro tempo da Seleção Brasileira comprovou uma coisa: Ancelotti acertou ao colocar Matheus Cunha como titular. Nos 45 minutos iniciais, o atacante balançou a rede duas vezes, ambas com participação de Vini Jr. autor do terceiro gol brasileiro. O Boteco Caju Limão, na Asa Norte, virou um verdadeiro caldeirão com a vitória parcial do Brasil.

O camisa nove Matheus Cunha foi o grande nome do primeiro tempo. O atacante foi dúvida se substituiria o brasiliense Igor Thiago, mas entrou entre os 11 titulares de Ancelotti e já colocou dois gols no bolso. Ovacionado, Rayan foi a grande novidade da noite. Após a saída de Raphinha, o cria da Colina entrou em campo no lugar do atacante do Barcelona.

Com o triunfo, o Brasil assume a liderança do Grupo C, com quatro pontos, empatado com o vice-líder Marrocos, mas assume a ponta da tabela por conta do saldo de gols.

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