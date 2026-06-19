Brasil X Haiti
Três gols do Brasil no primeiro tempo leva boteco da Asa Norte à loucura
Seleção Brasileira abriu 3 x 0, contra o Haiti ainda na etapa inicial e mantém vivo o sonho da classificação
Brasil X Haiti
Seleção Brasileira abriu 3 x 0, contra o Haiti ainda na etapa inicial e mantém vivo o sonho da classificação
O primeiro tempo da Seleção Brasileira comprovou uma coisa: Ancelotti acertou ao colocar Matheus Cunha como titular. Nos 45 minutos iniciais, o atacante balançou a rede duas vezes, ambas com participação de Vini Jr. autor do terceiro gol brasileiro. O Boteco Caju Limão, na Asa Norte, virou um verdadeiro caldeirão com a vitória parcial do Brasil.
O camisa nove Matheus Cunha foi o grande nome do primeiro tempo. O atacante foi dúvida se substituiria o brasiliense Igor Thiago, mas entrou entre os 11 titulares de Ancelotti e já colocou dois gols no bolso. Ovacionado, Rayan foi a grande novidade da noite. Após a saída de Raphinha, o cria da Colina entrou em campo no lugar do atacante do Barcelona.
Com o triunfo, o Brasil assume a liderança do Grupo C, com quatro pontos, empatado com o vice-líder Marrocos, mas assume a ponta da tabela por conta do saldo de gols.