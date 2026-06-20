Correio Braziliense

Semelhança

Árbitro comparado a Bolsonaro em 2022 reaparece na Copa

Michael Oliver, que virou meme entre brasileiros no Catar, voltou a apitar um jogo de Mundial quatro anos depois

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Nathallie Lopes
20/06/2026 22:57
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Quatro anos depois, Oliver voltou a aparecer nesta Copa do Mundo nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Quatro anos depois, Oliver voltou a aparecer nesta Copa do Mundo nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Quem acompanhou a Copa do Mundo de 2022 provavelmente se lembra de Michael Oliver. O árbitro inglês que chamou atenção dos brasileiros durante o confronto entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final, não apenas por estar no apito da eliminação da Seleção, mas também pela semelhança física apontada por torcedores com o então presidente Jair Bolsonaro.

Na época, a comparação viralizou nas redes sociais e rendeu memes, montagens e comentários durante a partida. Diversos veículos registraram a repercussão, que transformou o árbitro em um dos personagens mais comentados daquele dia. 

Quatro anos depois, Oliver voltou a aparecer nesta Copa do Mundo nos Estados Unidos. O inglês integrou a arbitragem da partida Holanda x Suécia neste sábado (20/6) e acabou despertando a memória de torcedores que lembravam da repercussão de 2022.

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