Árbitro comparado a Bolsonaro em 2022 reaparece na Copa

Quatro anos depois, Oliver voltou a aparecer nesta Copa do Mundo nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Quem acompanhou a Copa do Mundo de 2022 provavelmente se lembra de Michael Oliver. O árbitro inglês que chamou atenção dos brasileiros durante o confronto entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final, não apenas por estar no apito da eliminação da Seleção, mas também pela semelhança física apontada por torcedores com o então presidente Jair Bolsonaro.

Na época, a comparação viralizou nas redes sociais e rendeu memes, montagens e comentários durante a partida. Diversos veículos registraram a repercussão, que transformou o árbitro em um dos personagens mais comentados daquele dia.

Quatro anos depois, Oliver voltou a aparecer nesta Copa do Mundo nos Estados Unidos. O inglês integrou a arbitragem da partida Holanda x Suécia neste sábado (20/6) e acabou despertando a memória de torcedores que lembravam da repercussão de 2022.