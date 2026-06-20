MUNDIAL DE SELEÇÕES
Copa do Mundo, 10º dia: confira jogos, horários e transmissões
Sábado (20/6), o décimo dia do Mundial disputado no Canadá, México e EUA, contará com quatro confrontos. Primeiro acontece na madrugada
MUNDIAL DE SELEÇÕES
Sábado (20/6), o décimo dia do Mundial disputado no Canadá, México e EUA, contará com quatro confrontos. Primeiro acontece na madrugada
O pontapé do segundo fim de semana de Copa do Mundo de 2026 começa ainda na madrugada. À 0h, Turquia e Paraguai abrem os confrontos de sábado (20/6). O dia ainda terá outros três embates para o fã do futebol de seleções, todos em horários distintos.
Assim como tem acontecido na primeira fase, a diária terá partidas válidas por três grupos diferentes. No estádio San Francisco Bay Area, turcos e paraguaios buscam as respectivas primeiras vitórias. Ambos acabaram derrotados durante os jogos de estreia do Grupo D. Esta será, inclusive, o segundo jogo consecutivo da Seleção Turca durante a madrugada no Brasil (primeiro foi à 1h contra a Austrália).
Mais tarde, às 14h, a Holanda será outra em busca do primeiro triunfo. Enfrentará a Suécia, que venceu Tunísia na estreia por 5 x 1 e defende a lideranaça do Grupo F. O confronto será no Houston Stadium.
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Os dois duelos restantes de sábado serão válidos pelo Grupo E. Às 17h, Alemanha e Costa do Marfim fazem o encontro mais esperado do dia. A bola rola no Toronto Stadium, no Canadá. Ambos venceram nas respectivas primeiras apresentações. Em seguida, às 21h, Equador e Curaçao tentam vencer pela primeira vez. O Compromisso de fechamento será sediado no Kansas City Stadium.
Horário: 0h da manhã (de sexta para sábado, horário de Brasília)
Local: San Francisco Bay Area Stadium, São Francisco, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (YouTube), SporTV (TV fechada) e TV Globo (TV aberta)
Horário: 14h (horário de Brasília)
Local: Houston Stadium, Houston, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (YouTube)
Horário: 17h (horário de Brasília)
Local: Toronto Stadium, Toronto, Canadá
Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), no SporTV e na NSports, (TV fechada), CazéTV e GETV (YouTube)
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Kansas City Stadium, Kansas, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (YouTube)