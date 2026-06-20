Deniz Undav vira herói na virada da Alemanha sobre Costa do Marfim

Gol do Deniz Undav contra a Costa do Marfim - (crédito: COLE BURSTON / AFP)

A Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 neste sábado (20/6), em Toronto, e garantiu a classificação para a nova fase da Copa do Mundo 2026. O destaque da partida foi Deniz Undav, que marcou os dois gols da virada no segundo tempo.

A Costa do Marfim para o intervalo em vantagem após Franck Kessié balançar as redes aos 30 minutos de jogo. A seleção alemã, no entanto, buscou a reação na etapa final.

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Undav empatou a partida aos 68 minutos e marcou o gol da vitória já nos acréscimos selando a classificação da equipe.

Com a vitória, a Alemanha chega a seis pontos e lidera o Grupo E, após ter goleado Curaçao por 7 a 1 na estreia. A Costa do Marfim continua com os três pontos que conquistou ao vencer o Equador por 1 a 0 na primeira rodada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.