COPA DO MUNDO 2026
Goleiro brilha e Curaçao segura empate no 0 x 0 contra Equador
Equador não consegue furar bloqueio adversário e agora precisa de uma vitória histórica contra a forte Alemanha para sonhar com a classificação
COPA DO MUNDO 2026
Equador não consegue furar bloqueio adversário e agora precisa de uma vitória histórica contra a forte Alemanha para sonhar com a classificação
O Equador ficou no empate em 0 a 0 com Curaçao, em Kansas City, nos Estados Unidos, e viu as chances de classificação na Copa do Mundo 2026 diminuírem. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo E do torneio.
Um dos destaques do jogo foi o goleiro Eloy Room, do Curaçao, que conseguiu segurar diversas investidas do Equador. Com apenas um ponto, a seleção equatoriana terá uma partida decisiva na última rodada contra a Alemanha. A equipe alemã, com seis pontos, já assegurou a liderança do grupo.
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A Costa do Marfim ocupa o segundo lugar com três pontos. Curaçao, por sua vez, comemorou neste sábado o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo.
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