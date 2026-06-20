Correio Braziliense

COPA DO MUNDO 2026

Goleiro brilha e Curaçao segura empate no 0 x 0 contra Equador

Equador não consegue furar bloqueio adversário e agora precisa de uma vitória histórica contra a forte Alemanha para sonhar com a classificação

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Ronayre Nunes
20/06/2026 23:27 - Atualizado em 20/06/2026 23:29
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O resultado foi garantido por uma atuação épica do goleiro Eloy Room, que conseguiu frustrar todas as tentativas de ataque dos equatorianos. - (crédito: JUAN MABROMATA / AFP)
O resultado foi garantido por uma atuação épica do goleiro Eloy Room, que conseguiu frustrar todas as tentativas de ataque dos equatorianos. - (crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

O Equador ficou no empate em 0 a 0 com Curaçao, em Kansas City, nos Estados Unidos, e viu as chances de classificação na Copa do Mundo 2026 diminuírem. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo E do torneio. 

Um dos destaques do jogo foi o goleiro Eloy Room, do Curaçao, que conseguiu segurar diversas investidas do Equador. Com apenas um ponto, a seleção equatoriana terá uma partida decisiva na última rodada contra a Alemanha. A equipe alemã, com seis pontos, já assegurou a liderança do grupo.

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A Costa do Marfim ocupa o segundo lugar com três pontos. Curaçao, por sua vez, comemorou neste sábado o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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