Copa do Mundo, 12º dia: confira jogos, horários e transmissões

Nesta segunda-feira (22/06), a Copa do Mundo de 2026 chega ao seu 12º dia de disputas com quatro partidas válidas pela segunda rodada dos grupos I e J. Além das seleções, os destaques da programação são os artilheiros Lionel Messi, da Argentina, Kylian Mbappé, da França, e o norueguês Erling Haaland.
A rodada começa às 14h (horário de Brasília), com Argentina e Áustria se enfrentando pelo Grupo J, no Estádio de Dallas, em Arlington, Texas. Os argentinos chegam empolgados após Messi marcar nada mais, nada menos que um hat-trick na vitória sobre a Argélia. Já a Áustria tenta surpreender novamente depois de vencer a Jordânia por 3 a 1 na estreia.
Mais tarde, às 18h, França e Iraque entram em campo pelo Grupo I, no Estádio da Filadélfia. Atual vice-campeã mundial, a seleção francesa conta com Mbappé, que marcou dois dos três gols da equipe na vitória sobre Senegal. Já o Iraque busca um resultado histórico diante dos europeus após sofrer uma derrota por 4 a 0 para a Noruega na primeira rodada.
Às 21h, será a vez de Noruega e Senegal entrarem em campo, também pelo Grupo I. A partida chama atenção pela presença de Haaland, que disputa sua primeira Copa do Mundo aos 25 anos e chega embalado após marcar na estreia.
Por último, Jordânia e Argélia se enfrentam à meia-noite (já na madrugada de terça-feira, 23/06), em confronto válido pelo Grupo J, no Estádio da Baía de São Francisco, em Santa Clara.
Disputa de artilheiros: Messi e Mbappé
Além da corrida das Seleções pelas vagas na próxima fase, a rodada também pode movimentar a disputa pela artilharia da Copa do Mundo. Lionel Messi lidera o ranking, após marcar três gols na estreia da Argentina e completar 16 gols pelo torneio (de 2006 a 2026), empatando com Miroslav Klose.
Enquanto, Mbappé aparece logo atrás com dois gols pela França. O camisa 10 possuí 14 gols pela Seleção Francesa, entre 2018 e 2026. Messi e Mbappé são os únicos jogadores em atividade que estão no topo da lista histórica de goleadores.
Jogos desta segunda-feira:
Grupo J
Argentina x Áustria
Horário: 14h (de Brasília)
Local: Dallas Stadium, em Dallas, no Texas
Onde assistir:
- TV aberta: TV Globo e SBT
- TV fechada: SporTV
- Streaming: Globoplay e CazéTV
Grupo I
França x Iraque
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field (Estádio de Filadélfia), na Filadélfia
Onde assistir:
- TV fechada: SporTV
- Streaming: Globoplay e CazéTV
Grupo I
Noruega x Senegal
Horário: 21h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, Nova York, Nova Jersey
Onde assistir:
- TV Aberta: TV Globo
- TV Fechada: SporTV.
- Streaming: CazéTV
Grupo J
Jordânia x Argélia
Horário: 0h (de Brasília, terça-feira)
Local: Levi's Stadium, San Francisco
Onde assistir:
- TV fechada: SporTV
- Streaming: Globoplay e CazéTV
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.