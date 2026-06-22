Copa do Mundo, 12º dia: confira jogos, horários e transmissões

A rodada começa às 14h com Argentina e Áustria e termina na madrugada com Jordânia e Argélia. - (crédito: Ulises Ruiz/AFP)

Nesta segunda-feira (22/06), a Copa do Mundo de 2026 chega ao seu 12º dia de disputas com quatro partidas válidas pela segunda rodada dos grupos I e J. Além das seleções, os destaques da programação são os artilheiros Lionel Messi, da Argentina, Kylian Mbappé, da França, e o norueguês Erling Haaland.

A rodada começa às 14h (horário de Brasília), com Argentina e Áustria se enfrentando pelo Grupo J, no Estádio de Dallas, em Arlington, Texas. Os argentinos chegam empolgados após Messi marcar nada mais, nada menos que um hat-trick na vitória sobre a Argélia. Já a Áustria tenta surpreender novamente depois de vencer a Jordânia por 3 a 1 na estreia.

Mais tarde, às 18h, França e Iraque entram em campo pelo Grupo I, no Estádio da Filadélfia. Atual vice-campeã mundial, a seleção francesa conta com Mbappé, que marcou dois dos três gols da equipe na vitória sobre Senegal. Já o Iraque busca um resultado histórico diante dos europeus após sofrer uma derrota por 4 a 0 para a Noruega na primeira rodada.

Às 21h, será a vez de Noruega e Senegal entrarem em campo, também pelo Grupo I. A partida chama atenção pela presença de Haaland, que disputa sua primeira Copa do Mundo aos 25 anos e chega embalado após marcar na estreia.

Por último, Jordânia e Argélia se enfrentam à meia-noite (já na madrugada de terça-feira, 23/06), em confronto válido pelo Grupo J, no Estádio da Baía de São Francisco, em Santa Clara.

Disputa de artilheiros: Messi e Mbappé

Além da corrida das Seleções pelas vagas na próxima fase, a rodada também pode movimentar a disputa pela artilharia da Copa do Mundo. Lionel Messi lidera o ranking, após marcar três gols na estreia da Argentina e completar 16 gols pelo torneio (de 2006 a 2026), empatando com Miroslav Klose.

Enquanto, Mbappé aparece logo atrás com dois gols pela França. O camisa 10 possuí 14 gols pela Seleção Francesa, entre 2018 e 2026. Messi e Mbappé são os únicos jogadores em atividade que estão no topo da lista histórica de goleadores.

Jogos desta segunda-feira:

Grupo J

Argentina x Áustria

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Dallas Stadium, em Dallas, no Texas

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay e CazéTV

Grupo I

França x Iraque

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field (Estádio de Filadélfia), na Filadélfia

Onde assistir:

TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay e CazéTV

Grupo I

Noruega x Senegal

Horário: 21h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova York, Nova Jersey

Onde assistir:

TV Aberta: TV Globo

TV Globo TV Fechada: SporTV.

SporTV. Streaming: CazéTV

Grupo J

Jordânia x Argélia

Horário: 0h (de Brasília, terça-feira)

Local: Levi's Stadium, San Francisco

Onde assistir:

TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay e CazéTV

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.