Com recorde de Messi, Argentina bate Áustria por 2 x 0 e vai ao mata-mata

Lionel Messi corre para o abraço após abrir o placar para a Argentina durante confronto contra a Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

O maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Foi assim que Lionel Messi deixou o gramado do Dallas Stadium, no Texas (EUA), após marcar o 17º e 18º gols dele em Mundiais. O camisa 10 da Argentina foi o protagonista da vitória albiceleste por 2 x 0 contra a Áustria, nesta segunda-feira (22/6), pela segunda rodada do Grupo J da competição seriada na América do Norte.

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A performance do jogador do Inter Miami teve impacto determinante tanto a nível individual, quanto coletivo. Além de artilheiro, o também dono de mais aparições em jogos de Copa (28 partidas) foi responsável direto pela classificação da equipe de Lionel Scaloni ao mata mata de forma antecipada. Todos os cinco gols marcados pela Argentina na competição saíram dos pés do baixinho (foram três na estreia contra a Argélia).

Com seis pontos conquistados de seis possíveis, os hermanos não podem mais ficar de fora dos 16 avos de final. Também já estão classificados EUA, México e Alemanha.

No individual, Messi se isola no ranking da artilharia e é, por hora, ameaçado apenas por Mbappé. 'La Pulga' soma 18 gols em 28 jogos, e ainda terá, pelo menos, mais duas partidas na Copa da vez para criar mais gordura. O camisa 10 da França, no entanto, tem o tempo ao próprio favor. Aos 27 anos, tem 14 bolas na rede em apenas 15 partidas. Ainda jogará, pelo menos, outros dois Mundiais. Completam a lista Klose (16 gols), Ronaldo (15 gols) e Gerd Muller (14 gols).

Primeira etapa com início e fim contrastantes

Apesar de ter tido um final feliz, a partida do recorde viveu começo nervoso. Logo aos 9', Lautaro Martínez acabou derrubado por Posch, dentro da área austríaca. A confirmação de pênalti por parte do VAR, no entanto, transformou a expectativa da torcida, rapidamente, em frustração. Na bola, Messi desperdiçou. Bateu à esquerda do goleiro Schlager.

A cobrança ruim não mudou o panorama do confronto, que já era de domínio argentino. Com mais posse de bola, a trupe de Scaloni contava com as costumeiras jogadas em espaços curtos e associações rápidas para chegar ao gol adversário. A Áustria, por outro lado, se aproveitava dos poucos períodos mais longos com a bola nos pés para levar perigo. Aos 22', Sabitzer esteve perto. Aos 27', Sabitzer tentou pela esquerda.

Em meio à maior sequência de posse de bola austríaca na partida, Messi apareceu. Aos 37', Medina avançou pelo flanco esquerdo e cruzou em direção à meia-lua, na entrada da área. Almada foi em direção à gorducha, mas, com um corta-luz, deixou o camisa 10 em condições de bater cruzado e marcar mais um dos tantos gols que compõem a marca registrada do argentino.

Repeteco no tempo complementar

Os primeiros 20 minutos do segundo tempo serviram como um reprise de grande parte do que foi a primeira etapa. Enquanto a Áustria aguardava a Argentina no próprio campo para sair em contra-ataque rápido, a equipe sul-americana mantinha a aposta nos passes rápidos, na aglutinação dos atletas por onde a bola circulava e na estrela de Messi entre as linhas de marcação.

Aos 49', o camisa 10 recebeu em velocidade e saiu na cara do gol. Na hora de finalizar, acabou atrapalhado por defensor e adversário e perdeu a chance de ampliar. Mesmo assim, foi flagrado em impedimento. Quatro minutos depois, Sabitzer bateu falta direto para o gol, e obrigou Dibu Martínez a fazer importante intervenção.

Aos 63', Messi apareceu mais uma vez, de novo na meia-lua, mas bateu para fora. Já nos acréscimos, a atual campeã do mundo colocou números finais no duelo. Aos 95', Messi avançou pelo lado direito e encontrou Julián Álvarez na cara do gol. Depois de dar dois toques a mais na bola, parou no goleiro. No rebote, o camisa 10 apareceu mais uma vez e, na segunda tentativa, estufou as redes para dar números finais à partida.

Ficha técnica:

Argentina 2 x 0 Áustria - segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, fase de grupos

Data e hora: Segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (horário de Brasília)

Local: Dallas Stadium, Dallas, Texas, Estados Unidos

Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egito)

Assistentes: Mahmoud Abu al-Raghal e Ahmed Hossam Taha (Egito)

Quarto Árbitro: Alejandro Hernández (Espanha)

VAR: Khamis Al-Marri (Catar)

Gols: Lionel Messi (2x, Argentina)

Cartões amarelos: Stefan Posch, Konrad Laimer (Áustria); Facundo Medina, Leandro Paredes (Argentina)

Cartões vermelhos: (-)

Argentina

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero (Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez e Medina (Tagliafico); De Paul (Paredes), Mac Allister e Enzo Fernández; Almada (Julián Álvarez), Messi e Lautaro Martínez (Nicolas González). Técnico: Lionel Scaloni

Áustria

Schlager; Posch (Alexander Prass), Danso, Alaba (Friedl) e Laimer; Schlager, Seiwald, Sabitzer, Wanner (Arnautovic) e Schmid; Gregoritsch (Chukwuemeka). Técnico: Ralf Ragnick