Messi perde pênalti e desperdiça chance de bater Klose

Além da penalidade, o camisa 10 já perdeu outras três oportunidades para fazer história em Copas do Mundo - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

Lionel Messi perdeu a oportunidade de se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Aos oito minutos do primeiro tempo, no duelo entre Argentina e Áustria, o camisa 10 teve a chance de marcar em cobrança de pênalti, mas chutou para fora. A partida, iniciada às 14h desta segunda-feira (22/6), segue empatada em 0 a 0. Com o erro, o craque argentino continua em busca da marca histórica.

O pênalti foi sofrido por Lautaro Martínez. Inicialmente, o árbitro não assinalou a infração dentro da área, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após analisar as imagens, a arbitragem identificou falta de Posch sobre o atacante argentino e marcou a penalidade.

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Argentina e Áustria dividem a liderança do Grupo J da Copa do Mundo. As duas seleções venceram seus compromissos na rodada de abertura e chegam ao confronto empatadas em pontos. Messi busca alcançar o 17º gol em Mundiais para superar o alemão Miroslav Klose, que soma 16 gols na competição.



*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz