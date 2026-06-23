Cristiano Ronaldo se torna o único jogador a marcar em seis edições de Copa

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes de Copas do Mundo - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

Cristiano Ronaldo abriu o placar para Portugal contra o Uzbequistão nesta terça-feira (23/6) e entrou para a história das Copas do Mundo. Com dois gols marcados na partida válida pela segunda rodada do Mundial de 2026, o camisa 7 tornou-se o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.

A partida começou às 14h, e Portugal vai vencendo por 3 x 0, resultado que encaminha a primeira vitória da seleção portuguesa na competição. O primeiro gol saiu logo aos seis minutos de jogo. Após cruzamento preciso de Vitinha, Cristiano Ronaldo apareceu na área e finalizou com força, sem chances para o goleiro uzbeque.

Além do recorde histórico, o atacante chegou aos 10 gols em Copas do Mundo e ultrapassou a marca de Eusébio, maior artilheiro de Portugal na história do torneio.

Este foi também o 144º gol de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. Integrante do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, Portugal busca recuperação após o empate por 1 x 1 com a República Democrática do Congo na estreia.



*Estagiário sob a supervisão de Aline Gouveia