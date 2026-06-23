Copa do Mundo, 13º dia: confira jogos, horários e transmissões

Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Harry Kane, da Inglaterra, são os destaques do dia. - (crédito: Ulises Ruiz/AFP)

Nesta terça-feira (23/6), a Copa do Mundo de 2026 chega a seu 13º dia de disputas com quatro partidas pela segunda rodada dos grupos K e L. Além das seleções, a programação de hoje conta com grandes nomes como os artilheiros Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Harry Kane, da Inglaterra.

A rodada começa às 14h (horário de Brasília), com Portugal e Uzbequistão se enfrentando pelo Grupo K, no NRG Stadium, em Houston, Texas. Os portugueses chegam querendo gol, após o empate na última partida contra o RD Congo. Uzbequistão, porém, tem a chance de se redimir, depois de uma derrota sofrida de 3 a 1 para a Colômbia.

Um pouco mais tarde, às 17h, Inglaterra e Gana entram em campo pelo Grupo L, no Estádio Gillette, em Boston. A Inglaterra chega em altura para a partida. A equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel, apresentou um bom futebol na estreia e venceu a Croácia por 4 a 2. Destaque para a atuação do atacante Harry Kane, autor de dois gols, agora o maior artilheiro inglês em Copas.

Gana também começou bem, venceu o Panamá com gol do volante Yirenkyi, marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Com isso, a seleção se tornou o país africano com mais vitórias em Mundiais.

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Às 20h, será a vez de Panamá e Croácia se enfrentarem, também pelo Grupo L, no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá. O Panamá estreou com derrota no Mundial. Perdeu para Gana por 1 a 0. Resultado esse, que causou grande frustração para a seleção, que teve mais posse de bola e mais finalizações durante a partida, mas sofreu o gol dos ganeses aos 49 minutos do segundo tempo. O Panamá agora busca seu primeiro ponto em Copas.

A Croácia também foi derrotada na primeira rodada: 4 a 2 para a Inglaterra. A seleção conseguiu buscar o empate duas vezes no primeiro tempo, mas, na etapa final, não segurou os ingleses. O craque da equipe croata, Luka Modric não teve um bom início no sexto Mundial da carreira. Atleta com mais jogos pela seleção, se Modric entrar em campo nesta terça-feira, alcançará 200 jogos pela Croácia.

Por último, Colômbia e RD Congo se enfrentam às 23h, pelo Grupo K, no Estádio Akron, em Guadalajara, no México. A Colômbia chega como líder do Grupo K e garante sua vaga na próxima fase em caso de vitória. Já RD Congo, com o empate contra Portugal, está em boas condições para avançar.

O grande atrativo desta rodada é conferir de perto o potencial das equipes favoritas e o desempenho de artilheiros como Cristiano Ronaldo buscando consolidar seus recordes em mais uma Copa.

Jogos desta terça-feira:

Grupo k

Portugal x Uzbequistão

Horário: 14h (de Brasília)

Local: NRG Stadium, em Houston, Texas.

Onde assistir:

Streaming: Casé TV





Grupo L

Inglaterra x Gana

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Gillette, em Boston.

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: Sportv e N Sports

Streaming: Cazé TV e getv





Grupo L

Paraná x Croácia

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá

Onde assistir:

Streaming: Cazé TV.





Grupo K

Colômbia x RD Congo

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México

Onde assistir: