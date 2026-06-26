Copa do Mundo, 16º dia: confira jogos, horários e transmissões

Astro e capitão da França, o atacante Kylian Mbappé será um dos astros em ação no 16º dia da Copa do Mundo - (crédito: Franck Fife/AFP)

Penúltimo dia da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A 16ª diária da competição, esta sexta-feira (26/6), será a terceira de quatro totais composta por seis partidas. Assim como nos dois anteriores (terça e quarta-feira), mais três chaves terão os respectivos futuros definidos no Mundial de Seleções.

Desta vez, será a vez dos Grupos D, E e F. Da mesma forma, serão dois jogos por vez. As respectivas duplas serão formadas pelos dois confrontos de cada chave. Os primeiros em ação serão os do I. Às 16h, em Toronto (Canadá), Senegal e Iraque fazem o duelo pela parte de baixo do grupamento. Na disputa da liderança, Noruega e França fazem o outro embate, em Boston (Estados Unidos).

O Grupo H entra em campo às 21h. Em Houston (Estados Unidos), Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam em duelo com chances de classificação para ambos. Em Guadalajara (México), a Espanha tentará garantir a ponta da chave contra o Uruguai.

Na virada de sexta para sábado, à 0h, o Grupo G fecha os trabalhos. Todas as quatro equipes chegam com chances de classificação. Egito buscará confirmar o primeiro lugar contra Irã, segundo colocado, com dois pontos. Com a mesma pontuação, a Bélgica é terceira e terá pela frente a Nova Zelândia, dona de um ponto. O primeiro jogo acontecerá em Seattle (Estados Unidos). O segundo, em Vancouver (Canadá).

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de sexta-feira (26/6) da Copa do Mundo de 2026:



Noruega x França

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Boston Stadium, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Onde assistir: TV Globo (TV aberta); SporTV (tv fechada); CazéTV (YouTube)





Iraque x Senegal

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Toronto Stadium, Toronto, Ontario, Canadá

Onde assistir: CazéTV (YouTube)

Cabo Verde x Arábia Saudita

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV (YouTube)

Espanha x Uruguai

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Guadalajara, México

Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); SporTV e NSports (TV fechada); CazéTV (YouTube); GeTV e Globoplay (streaming)

Egito x Irã

Horário: 0h (de sexta para sábado, horário de Brasília)

Local: Century Link Field, Seattle, Estados Unidos

Onde assistir: Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); CazéTV (YouTube); Globoplay (streaming)

Bélgica x Nova Zelândia

Horário: 0h (de sexta para sábado, horário de Brasília)

Local: Vancouver BC Place Stadium, Vancouver, Canadá

Onde assistir: CazéTV (YouTube)