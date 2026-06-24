Quando e contra quem o Brasil joga se passar em 1º na fase de grupos

Brasil joga contra a Escócia nesta quarta, pela última rodada do Grupo C - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF - Nelson Terme/CBF)

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24/6), às 19h (horário de Brasil), contra a Escócia, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. A partida será decisiva para definir a colocação da Seleção na chave e, consequentemente, o caminho a perseguir no mata-mata.

O Brasil terá dois cenários possíveis na fase eliminatória do Mundial. As datas, horários e cruzamentos variam de acordo com a posição do time ao final da fase de grupos.

Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil jogará a segunda fase em 29 de junho, uma segunda-feira, às 14h. Já as oitavas de final seriam disputadas em 5 de julho, domingo, às 17h. As quartas de final aconteceriam em 11 de julho, um sábado, às 18h. A semifinal está prevista para 15 de julho, quarta-feira, às 16h, com a final sendo disputada em 19 de julho, domingo, às 16h.

2ª fase: 29 de junho (segunda), às 14h

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h

Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h

Semifinal: 15 de julho (quarta), às 16h

Final: 19 de julho (domingo), às 16h.

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Já se a seleção avançar em segundo lugar do grupo, o caminho muda já na segunda fase. O jogo será disputado também no dia 29 de junho, mas às 22h. As oitavas de final aconteceriam em 4 de julho, sábado, às 14h. As quartas seriam realizadas em 9 de julho, quinta-feira, às 17h. A semifinal, neste chaveamento, está marcada para 14 de julho, terça-feira, às 16h. A decisão do torneio permanece no dia 19 de junho, às 16h.

2ª fase: 29 de junho (segunda), às 22h

Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h

Quartas de final: 9 de julho (quinta), às 17h

Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h

Final: 19 de julho (domingo), às 16h.

Quanto a quem a Seleção enfrentará, isso também será definido com a final da fase de grupos. O líder do Grupo C enfrenta o segundo colocado do Grupo F. Já o primeiro do Grupo F encara o vice do Grupo C.

No cenário atual, terminando em primeiro, o Brasil enfrenta o Japão, atual segundo colocado do Grupo F. Se avançar em segundo, a Seleção enfrenta o líder do Grupo F, que atualmente é a Holanda. Caso se classifique como um dos melhores terceiros colocados, o adversário será o primeiro colocado de um dos grupos A, E ou I, conforme a definição do chaveamento.

Mas a situação do Grupo F ainda pode mudar na última rodada. A Suécia, que soma três pontos, segue com chances de terminar entre os dois primeiros. Para isso, precisa vencer o Japão e torcer por uma combinação de resultados que a coloque na zona de classificação direta ao mata-mata.

A partida do Brasil desta quarta contra a Escócia, será no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida será transmitida pela TV Globo, Ge TV, Sportv, Globoplay, CazéTV, SBT e Nsports.