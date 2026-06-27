Colômbia avança como líder após empate em 0 x 0 contra Portugal

Santiago Arias e Jhon Arias protagonizam disputa de bola com Cristiano Ronaldo, durante confronto entre Colômbia e Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

O encerramento das atividades do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 contou com alegria colombiana e frustração portuguesa. Neste sábado (27/6), o empate entre as seleções em 0 x 0, no Miami Stadium, classificou a Colômbia com a primeira colocação da chave. Enquanto isso, Portugal avança em segundo.

Apontado como favorito no grupo e um dos candidatos a conquistar o Mundial, a trupe de Cristiano Ronaldo & Companhia falhou na missão inicial na competição. Fechou as três partidas sem a posição de líder do quarteto também formado por RD Congo e Uzbequistão. Foram dois empates e uma vitória. Portanto, cinco pontos.

Com duas vitórias e um empate, a Colômbia passa em primeiro e terá caminho mais fácil do que os lusitanos. Os próximos rivais serão os ganeses, na fase 16avos de final. Enquanto isso, Portugal terá pela frente a Croácia, vice-líder da chave da Inglaterra. O desafio ainda maior poderá vir em caso de classificação diante dos croatas. Um possível rival nas oitavas de final é a Espanha. Ainda no Grupo K, os congoleses garantiram a terceira vaga ao vencerem Uzbequistão por 3 x 1.

Equilíbrio e "trocação" na primeira metade

Os primeiros 45 minutos de confronto em Miami foram uma verdadeira troca de golpes entre colombianos e portugueses. Com 55% de posse de bola a favor 12 finalizações, no entanto, a equipe sul-americana teve certa superioridade.

Em diferentes momentos, a trupe liderada por James Rodríguez colocou o goleiro português Diogo Costa para trabalhar. As melhores oportunidades foram de Córdoba e Jhon Arias. Após a finalização do atleta do Palmeiras, inclusive, Rubén Dias apareceu em cima da linha para afastar a gorducha.

Ainda assim, Portugal não ficou muito atrás. Além de ter finalizado nove vezes, estiveram, também, muito perto de inaugurar o marcador com Bruno Fernandes. Aos 38', Pedro Neto lançou Cancelo pelo flanco direito, que cruzou em direção à área. Após falha de Larma para afastar, Fernandes ficou com a sobra e finalizou à queima-roupae obrigou Vargas a fazer defesa difícil.

Crescimento colombiano frustrado por ausência de gols

Se a vantagem colombiana já era realidade na primeira etapa, na segunda, foi ainda maior. A seleção sul-americana exerceu domínio considerável nos 45 minutos finais, sobretudo, no último terço do campo. Organizados por forte contra-pressão ofensiva, tomavam a bola no campo de ataque somavam oportunidades de gol.

Aos 9', Lerma soltou uma bomba de fora da área, mas parou em Diogo Costa. Aos 16', Richard Ríos perdeu oportunidade clara na primeira trave, em jogada trabalhada pelo lado direito. Cinco minutos depois, Puerta finalizou forte rente à trave direita portuguesa.

Aos 45', a Colômbia chegiu a abrir o placar. Em cobrança de escanteio curto de Luis Díaz, Quintero cruzou na área e encontrou Davinson Sánchez. De cabeça, estufou as redes. No entanto, foi flagrado em posição de impedimento. Com apenas quatro finalizações, Portugal não levou qualquer perigo ao gol de Vargas e acabou salvo pela performance de Diogo Costa. Ao todo, foram seis intervenções do arqueiro português.

Ficha técnica:

Colômbia 0 x 0 Portugal - terceira rodada da fase de grupos, Grupo K da Copa do Mundo de 2026

Data e hora: Sábado, 27 de junho de 2026, às 20h30 (horário de Brasília)

Local: Miami Stadium, Miami Gardens, Flórida, Estados Unidos

Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)



Assistente 1: George Lakrindis (Austrália)



Assistente 2: Andrew Lindsav (Austrália)



Quarto árbitro: Said Martinez (Honduras)



Gols: (-)

Cartões amarelos: Gustavo Puerta (Colômbia);

Cartões vermelhos: (-)

Colômbia (4-3-3)

Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Muñoz), Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Deiver Machado; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Richard Ríos) e Jhon Arias (Kevin Castaño); James Rodríguez (Juan Quintero), Jhon Córdoba (Luis Suárez) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Portugal (4-2-3-1)

Diogo Costa; João Cancelo (Diogo Dalot), Rubén Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes (Matheus Nunes); Rubén Neves (João Neves), Vitinha (Samú), Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix (Rafael Leão); Cristiano Ronaldo