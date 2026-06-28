Copa do Mundo
Seleção do estagiário do CB: veja destaques da 3ª rodada da Copa do Mundo
Liderados por Dembélé e Vinicius Juniorr no ataque, terceira rodada do Mundial conta com uma seleção de destaques inédita
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Liderados por Dembélé e Vinicius Juniorr no ataque, terceira rodada do Mundial conta com uma seleção de destaques inédita
Diferentemente das duas primeiras rodadas da Copa do Mundo da Fifa, nas quais Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Haaland estiveram presentes, os jogos decisivos da fase de grupos contaram com caras novas como destaques. Liderados por Dembele e Vinicius Junior no ataque, jogadores de alto prestígio no mundo da bola também marcaram presença. Porém, outros atletas mais escondidos brilharam e fizeram por merecer entrar entre os melhores da terceira rodada na Seleção do Estagiário do CB.
Hakimi, De Bruyne e Bellingham fizeram partidas excelentes e foram selecionados para integrar ao time. Mas peças como Chavéz pela lateral direita, Van Heck no miolo de zaga e Nicolas Pepé como melhor meio-campista quebraram todos os prognósticos e desbancaram grandes jogadores para entrarem na seleção.
Dembele e Vini Jr também aparecem pela primeira vez, mas o desempenho de ambos vem crescendo a cada rodada. O craque francês e a joia brasileira configuram no top 3 de artilharia do Mundial, apenas atrás de Lionel Messi. Outro fator de peso para a montagem da seleção foi o desempenho das equipes após a primeira fase. Atletas que conseguiram levar as equipes para o mata-mata do torneio tiveram mais peso para preencher a equipe montada pelos estagiários do CB.
Goleiro: Kobel (Suíça)
O arqueiro suíço fez seis defesas, evitou o empate diante o Canadá e ajudou a equipe em se classificar como primeiro do grupo B.
Lateral-direito: Hakimi (Marrocos)
O lateral do PSG marcou gol e deu assistência na vitória marroquina sobre o Haiti para carimbar a vaga para o mata-mata como segundo do Grupo C.
Zagueiro: Van Heck (Holanda)
Atuação segura na defesa. O zagueiro holandês marcou o terceiro gol na vitória contra a Tunísia. A Holanda passou em primeiro do Grupo F.
Zagueiro: Gabriel Magalhães (Brasil)
Melhor atuação de um zagueiro brasileiro nesta edição do Mundial. Não tomou gol, teve oito contribuições defensivas e ajudou o Brasil a passar de fase como líder do Grupo C.
Lateral-esquerdo: Chavéz (México)
Marcou gol no duelo contra a República Tcheca, teve excelente atuação defensiva e levou os donos da casa para o mata-mata com 100% de aproveitamento pelo Grupo A.
Volante: De Bruyne (Bélgica)
Após atuações apagadas nas duas primeiras rodadas, o craque belga despontou na partida contra a Nova Zelândia. Marcou um dos gols na goleada e levou a Bélgica para os 16 avos como melhor campanha do grupo G.
Meia: Pepé (Costa do Marfim)
Marcou os dois gols da vitória contra Curaçao e classificou a equipe na vice-liderança do Grupo E.
Meia: Bellingham (Inglaterra)
Abriu o placar e deu a assistência para Harry Kane ampliar contra o Panamá e classificar os ingleses como líderes do Grupo L.
Ponta esquerda: Vini Jr (Brasil)
Artilheiro brasileiro da primeira fase com quatro gols em três partidas. Contra a Escócia, balançou a rede duas vezes, teve um tento anulado incorretamente e ajudou na goleada do Brasil.
Ponta direita: Dembele (França)
Melhor atuação da terceira rodada. Marcou um hat-trick em apenas 32 minutos na goleada contra a Noruega. A França se classificou em primeiro do Grupo I, com 100% de aproveitamento.
Atacante: Ismaila Sarr (Senegal)
Gol e assistências na goleada do Senegal contra o Iraque e levou os africanos para o mata-mata como um dos oito melhores terceiros colocados.
Técnico: Pape Thiaw (Senegal)
Pode não ter liderado a melhor atuação técnica da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, mas guiou o time em uma atuação na medida para golear e passar de fase.