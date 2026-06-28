Seleção do estagiário do CB: veja destaques da 3ª rodada da Copa do Mundo

Brazil's forward #07 Vinicius Junior acknowledges the crowd after winning the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) - (crédito: AFP)

Diferentemente das duas primeiras rodadas da Copa do Mundo da Fifa, nas quais Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Haaland estiveram presentes, os jogos decisivos da fase de grupos contaram com caras novas como destaques. Liderados por Dembele e Vinicius Junior no ataque, jogadores de alto prestígio no mundo da bola também marcaram presença. Porém, outros atletas mais escondidos brilharam e fizeram por merecer entrar entre os melhores da terceira rodada na Seleção do Estagiário do CB.

Hakimi, De Bruyne e Bellingham fizeram partidas excelentes e foram selecionados para integrar ao time. Mas peças como Chavéz pela lateral direita, Van Heck no miolo de zaga e Nicolas Pepé como melhor meio-campista quebraram todos os prognósticos e desbancaram grandes jogadores para entrarem na seleção.

Dembele e Vini Jr também aparecem pela primeira vez, mas o desempenho de ambos vem crescendo a cada rodada. O craque francês e a joia brasileira configuram no top 3 de artilharia do Mundial, apenas atrás de Lionel Messi. Outro fator de peso para a montagem da seleção foi o desempenho das equipes após a primeira fase. Atletas que conseguiram levar as equipes para o mata-mata do torneio tiveram mais peso para preencher a equipe montada pelos estagiários do CB.

Goleiro: Kobel (Suíça)

O arqueiro suíço fez seis defesas, evitou o empate diante o Canadá e ajudou a equipe em se classificar como primeiro do grupo B.

Lateral-direito: Hakimi (Marrocos)

O lateral do PSG marcou gol e deu assistência na vitória marroquina sobre o Haiti para carimbar a vaga para o mata-mata como segundo do Grupo C.

Zagueiro: Van Heck (Holanda)

Atuação segura na defesa. O zagueiro holandês marcou o terceiro gol na vitória contra a Tunísia. A Holanda passou em primeiro do Grupo F.

Zagueiro: Gabriel Magalhães (Brasil)

Melhor atuação de um zagueiro brasileiro nesta edição do Mundial. Não tomou gol, teve oito contribuições defensivas e ajudou o Brasil a passar de fase como líder do Grupo C.

Lateral-esquerdo: Chavéz (México)

Marcou gol no duelo contra a República Tcheca, teve excelente atuação defensiva e levou os donos da casa para o mata-mata com 100% de aproveitamento pelo Grupo A.

Volante: De Bruyne (Bélgica)

Após atuações apagadas nas duas primeiras rodadas, o craque belga despontou na partida contra a Nova Zelândia. Marcou um dos gols na goleada e levou a Bélgica para os 16 avos como melhor campanha do grupo G.

Meia: Pepé (Costa do Marfim)

Marcou os dois gols da vitória contra Curaçao e classificou a equipe na vice-liderança do Grupo E.

Meia: Bellingham (Inglaterra)

Abriu o placar e deu a assistência para Harry Kane ampliar contra o Panamá e classificar os ingleses como líderes do Grupo L.

Ponta esquerda: Vini Jr (Brasil)

Artilheiro brasileiro da primeira fase com quatro gols em três partidas. Contra a Escócia, balançou a rede duas vezes, teve um tento anulado incorretamente e ajudou na goleada do Brasil.

Ponta direita: Dembele (França)

Melhor atuação da terceira rodada. Marcou um hat-trick em apenas 32 minutos na goleada contra a Noruega. A França se classificou em primeiro do Grupo I, com 100% de aproveitamento.

Atacante: Ismaila Sarr (Senegal)

Gol e assistências na goleada do Senegal contra o Iraque e levou os africanos para o mata-mata como um dos oito melhores terceiros colocados.

Técnico: Pape Thiaw (Senegal)

Pode não ter liderado a melhor atuação técnica da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, mas guiou o time em uma atuação na medida para golear e passar de fase.