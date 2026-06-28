Cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, em 11 de junho, no Estádio Azteca, Novo México, México - (crédito: Getty Images)

O mata-mata da Copa do Mundo de 2026 está definido. Após a vitória da Argentina por 3 x 1 sobre a Jordânia, e o empate em 3 x 3 entre Argélia e Áustria, os 16 confrontos da segunda fase do Mundial de Seleções, também conhecida como 16 avos de final, estão formados. Os dois duelos, válidos pelo Grupo J, foram os últimos da fase de grupos da competição.

Restam 32 equipes na corrida pela cobiçada taça. Com o término da primeira fase, 16 equipes estão eliminadas e deram adeus à América do Norte. Ao todo, classificaram-se 24 primeiros e segundos colocados. Além disso, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 totais receberam os carimbos nos respectivos passaportes.

O primeiro confronto acontece neste domingo (28/6). Às 16h, o anfitrião Canadá duela contra a África do Sul. Este será o primeiro dia de Copa com apenas uma partida marcada. O Brasil entra em campo para enfrentar o Japão às 14h desta segunda-feira (29/6). Até quarta-feira (1º/7), serão três jogos por dia. Na quinta (2/7), mais dois, e, na sexta (3/7), mais quatro.

Entre os principais confrontos, além do encontro entre brasileiros e japoneses, também se destacam Holanda x Marrocos; Costa do Marfim x Noruega; Bélgica x Senegal; Portugal x Croácia; e Argentina x Cabo Verde.

Confira todos os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo:

Domingo (28/6)

África do Sul x Canadá, às 16h

Segunda-feira (29/6)

Brasil x Japão, às 14h

Alemanha x Paraguai, às 17h30

Holanda x Marrocos, às 22h

Terça-feira (30/6)

Costa do Marfim x Noruega, às 14h

França x Suécia, às 18h

México x Equador, às 22h

Quarta-feira (1º/7)

Inglaterra x RD Congo, às 13h

Bélgica x Senegal, às 17h

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina, às 21h

Quinta-feira (2/7) -

Espanha x Áustria, às 16h

Portugal x Croácia, às 20h

Sexta-feira (3/7)

Suíça x Argélia, à 0h

Austrália x Egito, às 15h

Argentina x Cabo Verde, às 19h

Colômbia x Gana, às 22h30