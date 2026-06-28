MATA-MATA DEFINIDO!
Confira todos os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo
Últimos dois confrontos da madrugada de sábado (27/6) para domingo (28/6) definiram os 16 confrontos dos 16 avos de final
MATA-MATA DEFINIDO!
Últimos dois confrontos da madrugada de sábado (27/6) para domingo (28/6) definiram os 16 confrontos dos 16 avos de final
O mata-mata da Copa do Mundo de 2026 está definido. Após a vitória da Argentina por 3 x 1 sobre a Jordânia, e o empate em 3 x 3 entre Argélia e Áustria, os 16 confrontos da segunda fase do Mundial de Seleções, também conhecida como 16 avos de final, estão formados. Os dois duelos, válidos pelo Grupo J, foram os últimos da fase de grupos da competição.
Restam 32 equipes na corrida pela cobiçada taça. Com o término da primeira fase, 16 equipes estão eliminadas e deram adeus à América do Norte. Ao todo, classificaram-se 24 primeiros e segundos colocados. Além disso, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 totais receberam os carimbos nos respectivos passaportes.
O primeiro confronto acontece neste domingo (28/6). Às 16h, o anfitrião Canadá duela contra a África do Sul. Este será o primeiro dia de Copa com apenas uma partida marcada. O Brasil entra em campo para enfrentar o Japão às 14h desta segunda-feira (29/6). Até quarta-feira (1º/7), serão três jogos por dia. Na quinta (2/7), mais dois, e, na sexta (3/7), mais quatro.
Entre os principais confrontos, além do encontro entre brasileiros e japoneses, também se destacam Holanda x Marrocos; Costa do Marfim x Noruega; Bélgica x Senegal; Portugal x Croácia; e Argentina x Cabo Verde.
Domingo (28/6)
Segunda-feira (29/6)
Terça-feira (30/6)
Quarta-feira (1º/7)
Quinta-feira (2/7) -
Sexta-feira (3/7)
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