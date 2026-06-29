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COPA DO MUNDO 2026

Casemiro vai de vilão a herói da Seleção após gol de empate

Após semanas de cobranças pelo desempenho, volante marcou o gol de empate do Brasil; depois Martinelli fez segundo gol da vitória

Ao receber a bola na entrada da área, Casemiro mostrou a categoria o gol de um veterano - (crédito: Rafael Ribeiro / CBF)
Ao receber a bola na entrada da área, Casemiro mostrou a categoria o gol de um veterano - (crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

Depois de semanas sendo um dos jogadores mais criticados da Seleção Brasileira nas redes sociais, o volante Casemiro voltou a ficar no centro das atenções no segundo tempo. O jogador virou alvo de diversos memes após não ser substituído no intervalo. No entanto, minutos depois, ele marcou o gol de empate que mudou o rumo da partida.

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O lance do gol veio de uma jogada coletiva trabalhada pelo meio de campo. Ao receber a bola na entrada da área, Casemiro mostrou a categoria o gol de um veterano. Depois, no final do segundo tempo, Gabriel Martinelli fez o segundo gol da vitória.

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Em questão de minutos, o jogador passou de memes de cobrança. Depois do gol, os memes foram na linha: "Casemiro, nunca te critiquei".

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 29/06/2026 16:03 / atualizado em 29/06/2026 16:21
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