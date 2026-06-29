Casemiro vai de vilão a herói da Seleção após gol de empate

Ao receber a bola na entrada da área, Casemiro mostrou a categoria o gol de um veterano - (crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

Depois de semanas sendo um dos jogadores mais criticados da Seleção Brasileira nas redes sociais, o volante Casemiro voltou a ficar no centro das atenções no segundo tempo. O jogador virou alvo de diversos memes após não ser substituído no intervalo. No entanto, minutos depois, ele marcou o gol de empate que mudou o rumo da partida.

O lance do gol veio de uma jogada coletiva trabalhada pelo meio de campo. Ao receber a bola na entrada da área, Casemiro mostrou a categoria o gol de um veterano. Depois, no final do segundo tempo, Gabriel Martinelli fez o segundo gol da vitória.

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Em questão de minutos, o jogador passou de memes de cobrança. Depois do gol, os memes foram na linha: "Casemiro, nunca te critiquei".

“Vai Casemiro ajuda na cobertura”



BIZARRO! pic.twitter.com/rOlo6ZVTFp — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 29, 2026

como assim Casemiro continuou em campo? https://t.co/qttEhDB473 — Central Reality (@centralreality) June 29, 2026

Meteu o gol e um 67 MUITA AURA pic.twitter.com/heeWCjJGKb — SAM (@SoutAmericMemes) June 29, 2026

Casemiro pode bater em quem voce quiser o brasil te ama pic.twitter.com/f9obIGaie2 June 29, 2026

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia