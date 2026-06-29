Saiba quem são os possíveis adversários do Brasil nas oitavas da Copa

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo e já aguarda o próximo adversário na caminhada em busca do hexacampeonato mundial. O carimbo na vaga para a fase seguinte ocorreu nesta segunda-feira (29/6), após vitória por 2 x 1, de virada, contra o Japão, pela segunda fase, também chamada de 16 avos de final.

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Os gols marcados por Casemiro e Gabriel Martinelli — o segundo já nos acréscimos — colocam o Brasil no aguardo pela definição do próximo rival. A Canarinho entrará em campo novamente no domingo (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

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Pelo chaveamento, os possíveis rivais são Costa do Marfim ou Noruega. As equipes se enfrentam às 14h desta terça-feira (30/6). A partida acontece em Dallas, no Texas, mesmo estado onde o Brasil eliminou os japoneses.

Nenhum dos dois possíveis rivais do Brasil nas oitavas foi líder dos respectivos grupos. O time africano ficou em segundo no Grupo E. A chave também contava com Alemanha, Equador e Curaçao. No fim, somou seis pontos. Os marfinenses, inclusive, deram trabalho para os alemães. Apesar de terem sido derrotados por 2 x 1, sofreram o gol da virada nos últimos minutos do confronto.

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No Grupo I, a Noruega foi outra com campanha quase intacta. Venceu o Iraque na estreia, e derrotou Senegal na segunda partida. No fim, estacionou nos seis pontos, ao perder para a França. No entanto, foi para o terceiro confronto com o time reserva.