Brasil está escalado para enfrentar o Japão; veja quem joga

O Brasil está escalado para enfrentar o Japão. O confronto ocorre às 14h desta segunda-feira (29/6), no Houston Stadium (NGR Stadium), na cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos.
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O treinador italiano Carlo Ancelotti optou pela manutenção da equipe que enfrentou e venceu a Escócia por 3 x 0, no encerramento da campanha brasileira no Grupo C, na última quarta-feira (24/6). Esta é a primeira vez em que o técnico da Canarinho repete uma escalação em dois jogos consecutivos desde que assumiu a Seleção.
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Dessa forma, o Brasil entrará em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Junior.
No banco de reservas, estarão à disposição Weverton, Ederson, Alex Sandro, Léo Pereira, Ibañez, Bremer, Éderson, Fabinho, Danilo Santos, Neymar Jr., Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.
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