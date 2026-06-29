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COPA DO MUNDO 2026

Brasil está escalado para enfrentar o Japão; veja quem joga

Seleção Brasileira enfrenta a equipe asiática às 14h desta segunda-feira (29/6), pela segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo

O treinador italiano Carlo Ancelotti optou pela manutenção da equipe que enfrentou e venceu a Escócia por 3 x 0 - (crédito: AFP)
O treinador italiano Carlo Ancelotti optou pela manutenção da equipe que enfrentou e venceu a Escócia por 3 x 0 - (crédito: AFP)

O Brasil está escalado para enfrentar o Japão. O confronto ocorre às 14h desta segunda-feira (29/6), no Houston Stadium (NGR Stadium), na cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos. 

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O treinador italiano Carlo Ancelotti optou pela manutenção da equipe que enfrentou e venceu a Escócia por 3 x 0, no encerramento da campanha brasileira no Grupo C, na última quarta-feira (24/6). Esta é a primeira vez em que o técnico da Canarinho repete uma escalação em dois jogos consecutivos desde que assumiu a Seleção.

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Dessa forma, o Brasil entrará em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Junior.

No banco de reservas, estarão à disposição Weverton, Ederson, Alex Sandro, Léo Pereira, Ibañez, Bremer, Éderson, Fabinho, Danilo Santos, Neymar Jr., Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/06/2026 12:53 / atualizado em 29/06/2026 12:54
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