Supercomputador Opta Analyst aponta as chances do Brasil ganhar a Copa

Com o Brasil classificado, se preparando para enfrentar o Japão nesta segunda-feira (29/6), às 14h (horário de Brasília), as expectativas dos torcedores estão lá no alto. Mas apesar da fé e vontade do povo brasileiro, as probabilidades talvez não estejam do lado da seleção.

A mais recente simulação do supercomputador da Opta Analyst, tecnologia especialista em análise de dados, divulgada neste domingo (28/6), coloca o Brasil atrás de outras quatro seleções com mais chances de levantar a desejada taça da Copa do Mundo 2026.

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Para a competição deste ano, o sistema aponta a França, atual vice-campeã como “time do momento”, com 18,7% de levar a taça, sendo a favorita ao título. Já o Brasil, aparece em quinto lugar, atrás ainda da Argentina, Espanha e Inglaterra.

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Segundo o computador, o time comandado por Carlo Ancelotti foi campeão em 6,5% dos 25 mil cenários calculados, com probabilidade de 68,9% de avançar nas oitavas contra 31,1% de chances favoráveis aos japoneses.

Entre outras previsões divulgadas, a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontou 15,57% de probabilidade para a Espanha, com 4,68% para a Seleção.

A Opta destaca que os argentinos se beneficiaram com o chaveamento e têm quase 50% de chance de chegar à semifinal da Copa, onde poderiam ter seu primeiro grande desafio no mata-mata, com Brasil e Inglaterra entre os possíveis rivais.

O Brasil entra em campo contra o Japão nesta segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. A CazéTV (YouTube), TV Globo e SBT (TV aberta) e SporTV (TV fechada) transmitem.